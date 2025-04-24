«Опасность сохраняется всегда» — Терехов обратился к харьковчанам после атаки

О состоянии пострадавших в Харькове в результате комбинированных ударов РФ 24 апреля сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Шесть человек пострадали. Состояние средней тяжести. Трое из них – в больнице. Очень много разрушений, пострадали 70 жилых домов. И сейчас работают коммунальные службы, чтобы устранить все эти разрушения», – отметил Терехов.

Он также подчеркнул, что город уже не в первый раз россияне атакуют комбинированно.

«Россияне сначала бьют ракетами, потом «Шахедами», потом снова ракетами. Нужно быть очень осторожными. У нас работает система дифференцированных воздушных тревог и я говорю харьковчанам, чтобы были очень осторожны и прислушивались к воздушным тревогам, потому что опасность сохраняется всегда», — заявил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 24 апреля армия РФ в три волны атаковала Харьков. Сначала – с 1:10 до 1:30 – враг бил по городу ракетами. Около 3:00–3:30 оккупанты атаковали предприятие в Харькове с использованием более десяти ударных беспилотников. Уже около 5 утра началась третья волна ударов – снова ракетная атака. В Слободском районе разрушено двухэтажное нежилое здание предприятия. В Немышлянском районе ракета попала на стадион на территории школы. Мужчина и женщина получили ранение стеклом, еще три жительницы получили острую реакцию на стресс. Одна ракета попала вблизи ресторанного комплекса в Киевском районе. В поселке Безлюдовка повреждены более 10 частных домов, 14-летняя девушка получила акубаротравму.