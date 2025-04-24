«Опасность сохраняется всегда» — Терехов обратился к харьковчанам после атаки
О состоянии пострадавших в Харькове в результате комбинированных ударов РФ 24 апреля сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Шесть человек пострадали. Состояние средней тяжести. Трое из них – в больнице. Очень много разрушений, пострадали 70 жилых домов. И сейчас работают коммунальные службы, чтобы устранить все эти разрушения», – отметил Терехов.
Он также подчеркнул, что город уже не в первый раз россияне атакуют комбинированно.
«Россияне сначала бьют ракетами, потом «Шахедами», потом снова ракетами. Нужно быть очень осторожными. У нас работает система дифференцированных воздушных тревог и я говорю харьковчанам, чтобы были очень осторожны и прислушивались к воздушным тревогам, потому что опасность сохраняется всегда», — заявил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 24 апреля армия РФ в три волны атаковала Харьков. Сначала – с 1:10 до 1:30 – враг бил по городу ракетами. Около 3:00–3:30 оккупанты атаковали предприятие в Харькове с использованием более десяти ударных беспилотников. Уже около 5 утра началась третья волна ударов – снова ракетная атака. В Слободском районе разрушено двухэтажное нежилое здание предприятия. В Немышлянском районе ракета попала на стадион на территории школы. Мужчина и женщина получили ранение стеклом, еще три жительницы получили острую реакцию на стресс. Одна ракета попала вблизи ресторанного комплекса в Киевском районе. В поселке Безлюдовка повреждены более 10 частных домов, 14-летняя девушка получила акубаротравму.
Читайте также: Четыре «Калибра» из 10 ракет атаковали Харьков 24 апреля – Терехов (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, Игорь Терехов, новости Харькова, харьковчане;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Опасность сохраняется всегда» — Терехов обратился к харьковчанам после атаки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии пострадавших в Харькове в результате комбинированных ударов РФ 24 апреля сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".