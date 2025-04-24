Харьков – на утро после масштабных атак: все подробности о «прилетах» (фото)
В Харьковской областной прокуратуре подробно сообщили о последствиях трех волн масштабных вражеских атак на Харьков 24 апреля. Отмечается, что пострадали шесть человек.
Ориентировочно с 1:10 до 1:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову. Предварительно, враг применил по городу три крылатых ракеты типа «Искандер», в результате чего повреждены предприятия. В Основянском районе ракета (вероятно, типа «Х») попала неподалеку от жилого сектора — повреждены частные дома.
Около 3:00–3:30 оккупанты атаковали предприятие в Харькове с использованием более десяти ударных беспилотников. Предварительно установлено, что враг атаковал БпЛА типа «Герань-2».
Приблизительно в 5:00 началась третья волна ударов — снова ракетная атака. В Слободском районе разрушено двухэтажное нежилое здание предприятия. В Немышлянском районе ракета попала на стадион на территории школы — повреждены учебное заведение и соседние многоэтажки. Мужчина и женщина получили ранение стеклом, еще три жительницы получили острую реакцию на стресс. Одна ракета попала вблизи ресторанного комплекса в Киевском районе. В поселке Безлюдовка повреждены более 10 частных домов, 14-летняя девушка получила акубаротравму. По предварительным данным, в ходе этой серии атак враг применял ракеты типа «Х».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, новости Харькова, прилет, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре подробно сообщили о последствиях трех волн масштабных вражеских атак на Харьков 24 апреля. Отмечается, что пострадали шесть человек.".