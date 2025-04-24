66 зданий повреждены в Харькове в результате массированной атаки 24 апреля
Фото: ХГС
В Харькове выбиты 615 окон в результате массированной атаки ракетами и БПЛА, которая произошла в ночь на 24 апреля.
Об этом сообщил Харьковский городской совет.
Повреждены, по меньшей мере, 66 зданий в Слободском, Новобаварском, Немышлянском и Основянском районах.
Там выбиты 615 окон и 261 остекление балконов, а также повреждены 12 кровель.
Коммунальщики закрывают поврежденные контуры и убирают битые стекла и прилегающие территории.
Напомним, ночью 24 апреля россияне атаковали Харьков 24 раза. 14 раз – вражеские БпЛА, 10 раз ракеты. Россияне использовали ракеты Х и Герань-2 для ударов по Харькову. В результате атаки пятеро пострадавших.
Читайте также: Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, массированная атака, окно, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «66 зданий повреждены в Харькове в результате массированной атаки 24 апреля»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 10:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове выбиты 615 окон в результате массированной атаки ракетами и БПЛА, которая произошла в ночь на 24 апреля.".