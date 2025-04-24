66 зданий повреждены в Харькове в результате массированной атаки 24 апреля

В Харькове выбиты 615 окон в результате массированной атаки ракетами и БПЛА, которая произошла в ночь на 24 апреля.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

Повреждены, по меньшей мере, 66 зданий в Слободском, Новобаварском, Немышлянском и Основянском районах.

Там выбиты 615 окон и 261 остекление балконов, а также повреждены 12 кровель.

Коммунальщики закрывают поврежденные контуры и убирают битые стекла и прилегающие территории.

Напомним, ночью 24 апреля россияне атаковали Харьков 24 раза. 14 раз – вражеские БпЛА, 10 раз ракеты. Россияне использовали ракеты Х и Герань-2 для ударов по Харькову. В результате атаки пятеро пострадавших.