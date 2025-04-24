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66 зданий повреждены в Харькове в результате массированной атаки 24 апреля

Происшествия 10:50   24.04.2025
Оксана Якушко
66 зданий повреждены в Харькове в результате массированной атаки 24 апреля Фото: ХГС

В Харькове выбиты 615 окон в результате массированной атаки ракетами и БПЛА, которая произошла в ночь на 24 апреля.

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

Повреждены, по меньшей мере, 66 зданий в Слободском, Новобаварском, Немышлянском и Основянском районах.

Там выбиты 615 окон и 261 остекление балконов, а также повреждены 12 кровель.

Коммунальщики закрывают поврежденные контуры и убирают битые стекла и прилегающие территории.

Напомним, ночью 24 апреля россияне атаковали Харьков 24 раза. 14 раз – вражеские БпЛА, 10 раз ракеты. Россияне использовали ракеты Х и Герань-2 для ударов по Харькову. В результате атаки пятеро пострадавших.

Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 10:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове выбиты 615 окон в результате массированной атаки ракетами и БПЛА, которая произошла в ночь на 24 апреля.".