Live
  • Чт 24.04.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.67
  • EUR 47.54

24 раза атаковали россияне Харьков ночью – Терехов

Происшествия 08:43   24.04.2025
Оксана Якушко
24 раза атаковали россияне Харьков ночью – Терехов Фото: Харьковский горсовет

14 раз атаковали российские БпЛА, 10 раз ракеты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков атаковали 24 раза. 14 раз – вражеские БпЛА, 10 раз ракеты. Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дома, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек», — сообщил Игорь Терехов.

Читайте также: Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное за 24 апреля: 24 раза атаковала РФ ракетами и БпЛА
Новости Харькова – главное за 24 апреля: 24 раза атаковала РФ ракетами и БпЛА
24.04.2025, 09:28
Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)
Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)
24.04.2025, 08:28
24 раза атаковали россияне Харьков ночью – Терехов
24 раза атаковали россияне Харьков ночью – Терехов
24.04.2025, 08:43
В Харькове хотят переименовать улицу, названную в честь героев Второй мировой
В Харькове хотят переименовать улицу, названную в честь героев Второй мировой
23.04.2025, 17:55
В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине
В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине
24.04.2025, 08:00
Уже пятеро пострадавших. Что известно о комбинированной атаке по Харькову 📹
Уже пятеро пострадавших. Что известно о комбинированной атаке по Харькову 📹
24.04.2025, 09:25

Новости по теме:

08:28
Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)
22:02
Новости Харькова – главное за 23 апреля: атаки дронов, скандал с фото, подрывы
09:57
Куда попали российские БпЛА ночью в Харькове (фото)
09:30
Последствия ударов БпЛА по Харькову: пятеро в больнице, один тяжелый
07:29
Масштабные пожары возникли ночью в Харькове из-за ударов российских БпЛА

Вы читали новость: «24 раза атаковали россияне Харьков ночью – Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 08:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 раз атаковали российские БпЛА, 10 раз ракеты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".