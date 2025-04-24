24 раза атаковали россияне Харьков ночью – Терехов
Фото: Харьковский горсовет
14 раз атаковали российские БпЛА, 10 раз ракеты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«По информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков атаковали 24 раза. 14 раз – вражеские БпЛА, 10 раз ракеты. Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дома, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек», — сообщил Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, массированная атака, ракета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 08:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 раз атаковали российские БпЛА, 10 раз ракеты, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".