Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)

Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары ракетами и БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС.

«Произошли разрушения зданий и масштабные пожары. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и другие объекты. По предварительной информации двое пострадавших», — рассказали в ГСЧС.

На месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и коммунальщики.

Психологи оказывают помощь пострадавшим.

Спасатели тушат пожары и разбирают завалы.