Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)
Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары ракетами и БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС.
«Произошли разрушения зданий и масштабные пожары. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и другие объекты. По предварительной информации двое пострадавших», — рассказали в ГСЧС.
На месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и коммунальщики.
Психологи оказывают помощь пострадавшим.
Спасатели тушат пожары и разбирают завалы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ї, атака, БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, массированная атака, ракета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 08:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары ракетами и БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС.".