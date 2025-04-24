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Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)

Происшествия 08:28   24.04.2025
Оксана Якушко
Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)

Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары ракетами и БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС.

«Произошли разрушения зданий и масштабные пожары. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и другие объекты. По предварительной информации двое пострадавших», — рассказали в ГСЧС.

На месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и коммунальщики.

Психологи оказывают помощь пострадавшим.

Спасатели тушат пожары и разбирают завалы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары ракетами и БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС.".