Новости Харькова – главное за 24 апреля: масированая атака РФ ракетами и БпЛА

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Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты и БпЛА, двое пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

«В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города», – сообщил Терехов.

Во время второй волны ракетных ударов в Харькове двое раненых, отметил мэр.

«Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших», – отметил Игорь Терехов.