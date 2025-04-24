Новости Харькова – главное за 24 апреля: масированая атака РФ ракетами и БпЛА
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
Ночью Харьков дважды атаковали крылатые ракеты и БпЛА, двое пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов
«В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города», – сообщил Терехов.
Во время второй волны ракетных ударов в Харькове двое раненых, отметил мэр.
«Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших», – отметил Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 07:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".