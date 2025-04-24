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В Харькове прошла сессия облсовета: Синегубов сообщил, что приняли депутаты

Общество 15:15   24.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове прошла сессия облсовета: Синегубов сообщил, что приняли депутаты

24 апреля прошла очередная сессия Харьковского облсовета. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал об итогах пленарного заседания.

🔹 В частности, депутаты приняли Стратегию развития Харьковской области на 2021-2027 годы. Документ скорректировали и в ближайшие три месяца будут разрабатывать план его реализации.

🔹 Также внесли изменения в областную программу развития образования «Образование несокрушимой Харьковщины» на 2024-2028 годы. Приняли решение о повышении квалификации психологов, которые будут оказывать поддержку ветеранам войны и членам их семей.

🔹 Кроме этого, решения касались и поддержки семей защитников Харьковщины. По данным главы ХОВА, с начала года 655 детям погибших военных выплатили ежемесячное пособие на общую сумму 15,7 млн ​​грн. Теперь еще 17 детей погибших воинов будут получать ежемесячное пособие в размере 8 тысяч гривен до достижения ими 18 лет.

🔹 Также приняли изменения в Комплексную программу поддержки защитников и защитниц Украины и их семей на 2024-2028 годы. В частности, решения касаются введения новых направлений: оздоровления в рекреационных заведениях и занятия по плаванию для военнослужащих с ампутациями.

🔹 О важных изменениях в программе развития культуры, туризма и охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2024-2028 годы также информирует Синегубов. В том числе речь идет о сохранении культурного наследия – здания Госпрома.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 апреля прошла очередная сессия Харьковского облсовета. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал об итогах пленарного заседания.".