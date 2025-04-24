«Сегодня все профессии нам нужны» – Терехов приглашает на работу в Харькове

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов назвал профессии, в которых сейчас нуждается город.

«Я очень благодарен людям, которые приходят в наши коммунальные предприятия и работают. Сегодня все профессии нам нужны. Это и строители, электрики, водители. Поэтому приглашаю, мы готовы брать на работу, для нас это очень важно», – отметил мэр.

Он также рассказал, что в харьковских КП работают много переселенцев.

Кроме этого, Терехов сообщил, что в Харькове делают все возможное, чтобы в городе остался бизнес, несмотря на то, что сейчас россияне активно бьют по промышленным предприятиям.

«У нас будет сессия горсовета, где мы продлим мораторий на налоги местного сбора. У нас отменены местные налоги для того, чтобы бизнес продолжал работать в Харькове, и у них были оборотные средства. Кроме этого, бесплатный проезд по всему общественному транспорту, это тоже поддержка харьковчан», — подчеркнул городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»