«Сегодня все профессии нам нужны» – Терехов приглашает на работу в Харькове
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов назвал профессии, в которых сейчас нуждается город.
«Я очень благодарен людям, которые приходят в наши коммунальные предприятия и работают. Сегодня все профессии нам нужны. Это и строители, электрики, водители. Поэтому приглашаю, мы готовы брать на работу, для нас это очень важно», – отметил мэр.
Он также рассказал, что в харьковских КП работают много переселенцев.
Кроме этого, Терехов сообщил, что в Харькове делают все возможное, чтобы в городе остался бизнес, несмотря на то, что сейчас россияне активно бьют по промышленным предприятиям.
«У нас будет сессия горсовета, где мы продлим мораторий на налоги местного сбора. У нас отменены местные налоги для того, чтобы бизнес продолжал работать в Харькове, и у них были оборотные средства. Кроме этого, бесплатный проезд по всему общественному транспорту, это тоже поддержка харьковчан», — подчеркнул городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 13:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов назвал профессии, в которых сейчас нуждается город.".