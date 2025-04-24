Сегодня 24 апреля: какой праздник и день в истории

24 апреля – Международный день солидарности молодежи и День водопроводчика. В 2013-м в этот день произошло самое масштабное по последствиям в современной истории обрушение здания не из-за теракта или боевых действий. В 1990-м на орбиту Земли доставили телескоп «Хаббл». В 1916-м началось Пасхальное восстание в Ирландии. В 1915-м – геноцид армян в Османской империи. В 1771-м по Японии ударило самое мощное из известных цунами в истории. В 1617-м во Франции по приказу короля Людовика XIII убили фаворита его матери Кончино Кончини, который фактически узурпировал власть в стране. В 1558-м Мария Стюарт вышла замуж за будущего короля Франции Франциска.

Праздники и памятные даты 24 апреля

24 апреля — Международный день солидарности молодежи и Всемирный день защиты лабораторных животных.

Также сегодня: Международный день против вивисекции, Международный день многосторонности и дипломатии за мир, День водопроводчика, Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях (отмечают в четвертый четверг апреля).

24 апреля в истории

24 апреля 1558 года 16-летняя королева Шотландии Мария I (Стюарт) вышла замуж за наследника французского престола Франциска, сына короля Генриха II. Подробнее.

24 апреля 1617 года по приказу короля Людовика XIII убили фаворита его матери Марии Медичи Кончино Кончини. К тому моменту Кончини фактически узурпировал власть во Франции. Подробнее.

24 апреля 1771 года на побережье японского острова Исигаки обрушилась сверхмощная волна, вошедшая в историю как «Великое цунами». Подробнее.

24 апреля 1833 года в США запатентовали первый автомат с газировкой. Подробнее.

24 апреля 1895 года американец Джошуа Слокам начал первое в мире одиночное кругосветное плавание. Подробнее.

24 апреля 1915 года в Османской империи власть начинает проводить аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя (Стамбула). Этот день в мире утвержден как День памяти жертв геноцида армян. Подробнее.

24 апреля 1916 года началось Пасхальное восстание в Ирландии. Это была очередная и трагическая попытка ирландцев отстоять свою независимость от Великобритании. Подробнее.

24 апреля 1990 года на орбиту Земли доставили самый известный и мощный телескоп всех времен — космический телескоп «Хаббл». Подробнее.

24 апреля 2013 года произошла масштабная катастрофа – обвал здания «Rana Plaza» в Бангладеш. Погибли 1134 человека, еще около 2500 оказались под завалами, многие получили ранения разной степени. Это событие считается самым большим по количеству жертв обрушением здания в современной истории (за исключением уничтожения террористами Всемирного торгового центра в США 11 сентября 2001). В отличие от судьбы башен-близнецов в США, причиной трагедии в Бангладеш стал не терроризм, а нарушение строительных норм. Здание, в котором располагались пять швейных фабрик, банк, магазины и квартиры, построили в 2006 году на месте прежнего пруда. В процессе нарушили все возможные нормы, не получили разрешений и экспертиз. Кроме того, три верхних этажа надстроили вообще без опорных стен. При этом в здание завезли немало тяжелого швейного оборудования. Все это не могло завершиться хорошо. Но масштаб катастрофы мог быть меньше, если бы не безразличие местных бизнесменов к своим рабочим. Накануне крушения, 23 апреля, в здании обнаружили большие трещины. Находившиеся на первых этажах банк и магазины закрылись, на следующий день люди на работу не вышли. А вот сотрудников швейных фабрик их наниматели вывели трудиться дальше. Около девяти утра по местному времени здание «сложилось». Под завалами оказались тысячи человек. Спасательная операция длилась 19 дней. При этом почти перед ее завершением произошло чудо: 10 мая, спустя 17 дней после крушения, под завалами обнаружили живую женщину, у которой почти не было ранений. Но более чем тысяче человек этот обвал стоил жизни.

Владельца здания Сохела Рани задержали при попытке сбежать в Индию. Также по делу об этой катастрофе под суд пошли владельцы пяти швейных производств и другие причастные – всего 41 человек. Однако 35 из них (включая владельца как попало построенного сооружения) виновными себя не признали. По состоянию на 2024 год судебные процессы продолжались, а в СИЗО находился только Сохела Рани (и того пытались выпустить под залог, но впоследствии отменили решение). Хотя справедливости через суд пострадавшие до сих пор не дождались, трагедия Rana Plaza все же имела последствия.

«Крах Rana Plaza стал поворотным моментом в швейной промышленности Бангладеш. Это привело к массовым протестам и призывам улучшить стандарты безопасности. После чрезвычайного происшествия правительство Бангладеш приняло новый закон, требующий, чтобы все швейные фабрики проходили проверку утвержденным государством агентством. Соглашение о противопожарной и строительной безопасности в Бангладеш, которое обычно называют Бангладешским соглашением, было заключено в ответ на катастрофу Rana Plaza», — пишет англоязычная Википедия.

Церковный праздник 24 апреля

24 апреля — Светлый четверг. Чтят память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Подробнее.

Народные приметы

Дождь 24 апреля – к хорошему урожаю зерна.

Если утки плавают в водоемах, быстро потеплеет.

Что нельзя делать 24 апреля

Если идет дождь, нельзя ничего сеять на огороде.

Нельзя унывать и плакать в этот день.

Лучше не принимать нежелательных гостей – они принесут беду в дом.