Сегодня 24 апреля: какой праздник и день в истории

24 апреля 1558 года Мария Стюарт вышла замуж за будущего короля Франции Франциска. В 1617-м во Франции по приказу короля Людовика XIII убили фаворита его матери Кончино Кончини, который фактически узурпировал власть в стране. В 1771-м на Японию обрушилось самое мощное из известных цунами в истории. В 1915-м начался геноцид армян в Османской империи. В 1916-м – Пасхальное восстание в Ирландии. А в 1990-м на орбиту Земли доставили телескоп «Хаббл».

Праздники и памятные даты 24 апреля

24 апреля в мире: Всемирный день защиты лабораторных животных и Международный день солидарности молодежи в борьбе против колониализма за мирное существование.

Также отмечают: Международный день против вивисекции, Международный день мультилатерализма и дипломатии за мир, День водопроводчика, Международный день секретаря и День джинсов (оба отмечают в последнюю среду апреля).

24 апреля в истории

24 апреля 1558 года 16-летняя королева Шотландии Мария I (Стюарт) вышла замуж за наследника французского престола Франциска, сына короля Генриха II. Подробнее.

24 апреля 1617 года по приказу короля Людовика XIII убили фаворита его матери Марии Медичи Кончино Кончини. К тому моменту Кончини фактически узурпировал власть во Франции. Это ему удалось благодаря жене Леоноре Дори. Она была молочной сестрой королевы Франции и ее близкой подругой.

Благодаря поддержке Леоноры Кончини получил большое влияние на королеву еще во времена правления ее мужа – короля Генриха IV. Тот даже несколько раз угрожал выслать Кончини из Франции. Может, до этого и дошло бы. Но в 1610 году Генриха убил религиозный фанатик Франсуа Равальяк. К моменту гибели отца наследнику престола Франции Людовику XIII еще не исполнилось и девяти лет. Поэтому в период регентства Марии Медичи супруги Кончини «дорвались до власти». Сам Кончини последовательно получил титулы графа Пенна и маркиза д’Анкра. Королева назначила его в 1611 году первым камер-юнкером короля Людовика XIII, впоследствии – губернатором Амьена, а в 1613-м маршалом Франции. Жадность Кончини к власти и деньгам была так откровенна, что он скоро нажил противников среди французского дворянства, а потом заслужил и всенародную ненависть.

Пожалуй, единственное, за что французам следовало бы поблагодарить Кончини, — это приход в политику будущего кардинала де Ришелье. По одной из версий, именно Кончини рекомендовал королеве-матери сделать своим духовником яркого участника неудачного собрания Генеральных штатов 1614 года де Ришелье. А в 1616-м Ришелье назначили в королевский совет – он стал госсекретарем по военным делам и внешней политике. При этом назначенца считали креатурой именно Кончини, из-за чего долгое время к Ришелье негативно и недоверчиво относился король Людовик XIII. Однако, в отличие от Кончини, Ришелье больше занимался государственными интересами Франции и был подлинным политиком. Поэтому постепенно он нашел общий язык с королем, при этом долго сохраняя хорошее отношение Марии Медичи, конфликтовавшей с сыном.

Но все эти события происходили уже без участия Кончини. Он умудрился не только арестовать первого принца крови Генриха II де Бурбон-Конде, но и настроить против себя короля. К юному Людовику XIII фаворит относился свысока. И доигрался. В 1617-м Людовик XIII прислушался к советам своего фаворита Шарля д’Альбера убрать Кончини. Король приказал начальнику своей гвардии заключить в тюрьму маршала. При этом, как считают, Людовик четко высказался, что в случае сопротивления Кончини следует убить. Оказывал ли тот сопротивление, точно неизвестно, но, по официальной версии, конечно, оказывал – из-за чего его и застрелили на мосту в Лувре. Следом арестовали и жену Кончини Леонору Дори. Ее заключили в Бастилию и обвинили в колдовстве. Женщина действительно интересовалась «магией», ища исцеления от эпилепсии, что, в принципе, было распространенной практикой тех времен. Леонору быстро судили, признали виновной и отрубили ей голову 8 июля 1617 года.

24 апреля 1771 года на побережье японского острова Исигаки обрушилась сверхмощная волна, вошедшая в историю как «Великое цунами». Подробнее.

24 апреля 1833 года в США запатентовали первый автомат с газировкой. Подробнее.

24 апреля 1895 года американец Джошуа Слокам начал первое в мире одиночное кругосветное плавание. Подробнее.

24 апреля 1915 года в Османской империи власть начинает проводить аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя (Стамбула). Этот день в мире утвержден как День памяти жертв геноцида армян. Подробнее.

24 апреля 1916 года началось Пасхальное восстание в Ирландии. Это была очередная и трагическая попытка ирландцев отстоять свою независимость от Великобритании. Подробнее.

24 апреля 1990 года на орбиту Земли доставили самый известный и мощный телескоп всех времен — космический телескоп «Хаббл». Подробнее.

Церковный праздник 24 апреля

24 апреля чтят память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Мученик Савва был воеводой, служил во времена императора Аурелиана. С юности он был христианином и соблюдал заповеди Христа. Савва помогал неимущим, посещал в тюрьмах заключенных христиан. Имел дар чудотворения. Когда император узнал, что святой Савва христианин, то потребовал от него отречения. Мученик снял военный пояс и подтвердил, что не оставит своей веры. Его били, обжигали свечами, бросили в котел со смолой, но мученик оставался невредимым. Наблюдая за его мучениями, в Христа уверовали 70 воинов, которым сразу же отсекли головы мечом. Святого Савву бросили в тюрьму. Наутро он перенес очередную пытку, а после этого Савву утопили в реке.

Народные приметы

Дождь 24 апреля – к хорошему урожаю зерна.

Если утки плавают в водоемах, быстро потеплеет.

Что нельзя делать 24 апреля

Если идет дождь, нельзя ничего сеять на огороде.

Нельзя унывать и плакать в этот день.

Лучше не принимать нежелательных гостей – они принесут беду в дом.