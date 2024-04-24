Сьогодні 24 квітня: яке свято та день в історії

24 квітня 1558 року Марія Стюарт вийшла заміж за майбутнього короля Франції Франциска. У 1617-му у Франції за наказом короля Людовіка XIII убили фаворита його матері Кончіно Кончіні, який фактично узурпував владу в країні. У 1771-му по Японії вдарило наймогутніше з відомих цунамі в історії. У 1915-му почався геноцид вірмен в Османській імперії. У 1916-му – Пасхальне повстання в Ірландії. А у 1990-му на орбіту Землі доставили телескоп “Габбл”.

Свята та пам’ятні дати 24 квітня

24 квітня – Всесвітній день захисту лабораторних тварин та Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму за мирне існування.

Також відзначають: Міжнародний день проти вівісекції, Міжнародний день мультилатералізму та дипломатії за мир, День водопровідника, Міжнародний день секретаря та День джинсів (обидва відзначають в останню середу квітня).

24 квітня в історії

24 квітня 1558 року 16-річна королева Шотландії Марія I (Стюарт) вийшла заміж за спадкоємця французького престолу Франциска, сина короля Генріха II. Детальніше.

24 квітня 1617 року за наказом короля Людовіка XIII убили фаворита його матері Марії Медічі Кончіно Кончіні. На той час Кончіні фактично узурпував владу у Франції. Це йому вдалося завдяки дружині Леонорі Дорі. Вона була молочною сестрою королеви Франції та її близькою подругою.

Завдяки підтримці Леонори Кончіні отримав великий вплив на королеву ще за часів правління її чоловіка – короля Генріха IV. Той навіть кілька разів погрожував вислати Кончіні з Франції. Може, до цього й дійшло б. Але у 1610 році Генріха вбив релігійний фанатик Франсуа Равальяк. На момент загибелі батька спадкоємцю престолу Франції Людовіку XIII ще не виповнилося дев’яти років. Тому в період регентства Марії Медічі подружжя Кончині “дорвалося до влади”. Сам Кончіні послідовно отримав титули графа Пенна та маркіза д’Анкра. Королева призначила його в 1611 році першим камер’юнкером короля Людовіка XIII, згодом – губернатором Ам’єну, а у 1613-му маршалом Франції. Жадібність Кончіні до влади та грошей була така відверта, що він незабаром нажив противників серед французького дворянства, а потім заслужив і всенародну ненависть.

Мабуть, єдине, за що французам слід би подякувати Кончіні, — це прихід у політику майбутнього кардинала де Рішельє. За однією з версій, саме Кончіні рекомендував королеві-матері зробити своїм духовником яскравого учасника невдалих зборів Генеральних штатів 1614 року де Рішельє. А у 1616-му Рішельє призначили до королівської ради – він став держсекретарем у військових справах та зовнішній політиці. При цьому призначенця вважали креатурою саме Кончіні, через що довгий час до Рішельє негативно й недовірливо ставився король Людовік XIII. Проте, на відміну від Кончіні, Рішельє більше переймався державними інтересами Франції та був справжнім політиком. Тому поступово він порозумівся з королем, при цьому протягом тривалого часу зберігаючи гарне ставлення Марії Медічі, яка конфліктувала з сином.

Але всі ці події відбувалися вже без участі Кончіні. Він примудрився не тільки заарештувати першого принца крові Генріха II де Бурбон-Конде, але й налаштувати проти себе короля. До молодого Людовіка XIII фаворит ставився зверхньо. І догрався. У 1617-му Людовік XIII прислухався до порад свого фаворита Шарля д’Альбера прибрати Кончині. Король наказав начальнику своєї гвардії заарештувати маршала. При цьому, як вважають, Людовік чітко висловився, що в разі опору Кончіні слід вбити. Чи чинив той опір, достеменно невідомо, але, за офіційною версією, звичайно, чинив – через що його й застрелили на мосту в Луврі. Слідом заарештували й дружину Кончіні Леонору Дорі. Її ув’язнили в Бастилію та звинуватили в чаклунстві. Жінка справді цікавилася “магією”, шукаючи зцілення епілепсії, що, у принципі, було поширеною практикою тих часів. Леонору швидко судили, визнали винною та відрубали їй голову 8 липня 1617 року.

24 квітня 1771 року по узбережжю японського острова Ісігакі вдарила надпотужна хвиля, що увійшла в історію як “Велике цунамі”. Детальніше.

24 квітня 1833 року в США запатентували перший автомат із газованою водою. Детальніше.

24 квітня 1895 року американець Джошуа Слокам розпочав перше у світі самотнє навколосвітнє плавання. Детальніше.

24 квітня 1915 року в Османській імперії влада починає проводити арешти та депортацію вірменської інтелігенції Константинополя (Стамбула). Цей день у світі затверджений як День пам’яті жертв геноциду вірмен. Детальніше.

24 квітня 1916 року розпочалося Великоднє повстання в Ірландії. Це була чергова та трагічна спроба ірландців відстояти свою незалежність від Великої Британії. Детальніше.

24 квітня 1990 року на орбіту Землі доставили найвідоміший і найпотужніший телескоп усіх часів – космічний телескоп “Габбл”. Детальніше.

Церковне свято 24 квітня

24 квітня вшановують пам’ять мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів. Мученик Сава був воєводою, служив за часів імператора Авреліана. З юності він був християнином і дотримувався заповідей Христа. Сава допомагав незаможним, відвідував у в’язницях ув’язнених християн. Мав дар чудотворення. Коли імператор дізнався, що святий Сава християнин, він зажадав від нього зречення. Мученик скинув військовий пояс та підтвердив, що не залишить своєї віри. Його били, опалювали свічками, кинули в казан зі смолою, але мученик залишався неушкодженим. Споглядаючи за його муками, в Христа увірували 70 воїнів, яких одразу ж усікли мечем. Святого Саву кинули до в’язниці. На ранок він переніс чергові тортури, а після цього Саву втопили в річці.

Народні прикмети

Дощ 24 квітня – до хорошого врожаю зерна.

Якщо качки плавають у водоймах, то швидко потепліє.

Що не можна робити 24 квітня

Якщо йде дощ, то не можна нічого сіяти на городі.

Не можна сумувати й плакати в цей день.

Краще не приймати небажаних гостей – вони принесуть біду в дім.