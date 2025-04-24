Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен
По состоянию на 24 апреля в Харьковской области актуальны 2727 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача-анестезиолога с зарплатой в 60 тысяч гривен. Печатник-тиснильщик будет иметь 30 тысяч, архитектор – 26 тысяч.
Заведующий лабораторией будет зарабатывать 25500, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов — 23500, экспедитор — 23 тысячи, глазуровщик — 20 тысяч, секретарь руководителя — 18 тысяч, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм — 15 тысяч, а врач ветеринарной медицины — 14 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 24 апреля в Харьковской области актуальны 2727 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".