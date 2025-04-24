«40-50 тыс. грн — идеально»: какую работу предлагают ветеранам в Харькове 📹

Очередная ярмарка вакансий состоялась в метрополитене Харькова. В этот раз она была посвящена трудоустройству ветеранов, в том числе с инвалидностью. Два десятка предприятий предложили около сотни вакансий. Инвалидность для трудоустройства — не проблема, заверил МГ «Объектив» директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. Какая работа есть сейчас для ветеранов и какие возможности существуют для открытия собственного дела — в репортаже.

Это ветеран АТО Сергей. И он никогда не работал. После десятого класса, в 2015-м, парень пошел добровольцем в полк «Азов». И уже в следующем году получил травмы, а в дальнейшем — третью группу инвалидности.

Сергей Войцеховский, ветеран АТО

Как видите, не работает правая рука. И с того момента для меня стало фактически невозможно найти любую работу.

А с момента ранения прошло уже девять лет.

Сергей Войцеховский, ветеран АТО

— А как вы выживаете?

— Пенсия. 9400. В прошлом месяце повысили. Но все же. У меня есть безработная мама, которая с травмами из-за моих травм на нервной почве, она получила очень тяжелые заболевания. Тяжеловато, скажем так.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Ничем. Пытаюсь более-менее помогать побратимам на тему волонтерства, но как-то сборы стоят.

Парень не имеет специальности. Есть только полное среднее образование.

Сергей Войцеховский, ветеран АТО

Пытался как-то немножко стать журналистом, но меня не взяли на обучение. Опять-таки, из-за инвалидности. Еще попробовал на тему психолога, а я владею военной психологией. Не нужно.

Искать работу Сергей пришел на ярмарку вакансий в метро. Такие мероприятия в подземке проходят регулярно, а это посвятили именно ветеранам.

Сергей Войцеховский, ветеран АТО

— Мне главное работать с коллективом. И все, мне этого достаточно.

— Какую бы хотели зарплату?

— Чем больше, тем лучше. Ну, 40-50 — идеально.

Дефицит кадров никуда не исчез. Только на ярмарке для ветеранов представляют сотню вакансий, в целом же по области их 3,5 тысячи.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

У нас работодатели нуждаются в квалифицированных работниках, а на рынке большинство соискателей не имеет соответствующей квалификации. Поэтому и возникает этот дефицит. И мы предлагаем для наших ветеранов бесплатное обучение на любую рабочую специальность. С оплатой проезда, проживания, обучения. Обращаться можно в любой центр занятости. Если город Харьков, то это улица Шевченко, 137А.

Центры профтехобразования проводят подготовку по почти сотне специальностей. Ветераны, как правило, интересуются такими профессиями, как слесарь, токарь, водитель или оператор дрона. Готовы обучать защитников и сами работодатели.

Ольга Паршина, начальник отдела кадров КП «Харьковский метрополитен»

— Мы можем подготовить по специальности машинист электропоезда, электромонтер по обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по ремонту эскалаторов, монтер пути, туннельный рабочий.

— Возможно, есть какие-то вакансии, требующие меньшей физической нагрузки?

— Есть у нас и уборщики территории, там, где не такая значительная физическая нагрузка, и дворники. И также у нас есть должности, которые введены непосредственно для трудоустройства лиц с инвалидностью. Это подсобные рабочие, горничные, дворники.

Анна Цымбал, менеджер по персоналу КП «Салтовское трамвайное депо»

— Мы готовы предложить все вакансии, только с учетом каждого случая отдельно, какая реабилитационная программа.

— Вы сегодня какие вакансии предлагаете? Именно для ветеранов?

— Это работа за компьютером, нам нужен менеджер по закупкам, административная работа. Или если слесарем есть возможность работать, позволяет реабилитационная программа, то можем и слесарем.

Всего в области на учете в Центре занятости — более полутысячи ветеранов. С начала года трудоустроили 119.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

На самом деле сегодня даже инвалидность не является проблемой, поскольку, в частности в нашей службе действует программа обустройства рабочих мест для лиц с инвалидностью. Можно купить все, начиная с коляски, заканчивая клавиатурой, техникой, раздвижными дверями, системы видеонаблюдения. В зависимости от места работы. Поэтому сегодня у нас много примеров, когда люди даже с первой группой инвалидности работают.

Ветераны могут стать частью команды по производству амуниции для действующих военных и спасателей.

Игорь Ефименко, директор предприятия «Украинский рессорный центр»

У нас приоритет. В первую очередь мы берем военнослужащих. Потом уже смотрим. Работу найдем, в принципе, для любой категории специалистов. Всегда есть у нас и вакансии водителей, и кладовщиков есть, и менеджеры, и помощников, и можем стажировать. Если человек отвоевал и умеет воевать, и вообще-то справился с этой задачей, то у нас легче. Там на фронте тяжелее.

Ветеран может и не становиться наемным работником, а открыть собственный бизнес.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

В прошлом году у нас было 25 участников программы «Собственное дело для ветеранов», в этом — уже более десяти обратились за получением гранта на создание или развитие собственного дела. Это тоже, я вам скажу, тенденция. И сейчас ко мне подходили представители общественных организаций ветеранов, говорят, что есть большой запрос на получение гранта на 1 млн грн, который является уникальным именно для наших ветеранов.

За всесторонней поддержкой защитники могут обращаться в новосозданный городской Отдел поддержки ветеранов войны и демобилизованных лиц. Здесь нашел работу Дмитрий, который сам является ветераном.

Дмитрий Набоков, специалист по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц

Мобилизовали, был в Донецкой области. Там и наступил на что-то, что не очень любит людей, так скажем. Операции, реабилитация, протезирование. Сейчас работаю, помогаю. Консультирование, первичная психологическая помощь, разъяснение некоторых юридических вопросов, разъяснение некоторых законов, а также перенаправление на другие организации, которые именно занимаются тем или иным вопросом.