«40-50 тыс. грн — идеально»: какую работу предлагают ветеранам в Харькове 📹
Очередная ярмарка вакансий состоялась в метрополитене Харькова. В этот раз она была посвящена трудоустройству ветеранов, в том числе с инвалидностью. Два десятка предприятий предложили около сотни вакансий. Инвалидность для трудоустройства — не проблема, заверил МГ «Объектив» директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. Какая работа есть сейчас для ветеранов и какие возможности существуют для открытия собственного дела — в репортаже.
Это ветеран АТО Сергей. И он никогда не работал. После десятого класса, в 2015-м, парень пошел добровольцем в полк «Азов». И уже в следующем году получил травмы, а в дальнейшем — третью группу инвалидности.
Сергей Войцеховский, ветеран АТО
Как видите, не работает правая рука. И с того момента для меня стало фактически невозможно найти любую работу.
А с момента ранения прошло уже девять лет.
Сергей Войцеховский, ветеран АТО
— А как вы выживаете?
— Пенсия. 9400. В прошлом месяце повысили. Но все же. У меня есть безработная мама, которая с травмами из-за моих травм на нервной почве, она получила очень тяжелые заболевания. Тяжеловато, скажем так.
— Чем сейчас занимаетесь?
— Ничем. Пытаюсь более-менее помогать побратимам на тему волонтерства, но как-то сборы стоят.
Парень не имеет специальности. Есть только полное среднее образование.
Сергей Войцеховский, ветеран АТО
Пытался как-то немножко стать журналистом, но меня не взяли на обучение. Опять-таки, из-за инвалидности. Еще попробовал на тему психолога, а я владею военной психологией. Не нужно.
Искать работу Сергей пришел на ярмарку вакансий в метро. Такие мероприятия в подземке проходят регулярно, а это посвятили именно ветеранам.
Сергей Войцеховский, ветеран АТО
— Мне главное работать с коллективом. И все, мне этого достаточно.
— Какую бы хотели зарплату?
— Чем больше, тем лучше. Ну, 40-50 — идеально.
Дефицит кадров никуда не исчез. Только на ярмарке для ветеранов представляют сотню вакансий, в целом же по области их 3,5 тысячи.
Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости
У нас работодатели нуждаются в квалифицированных работниках, а на рынке большинство соискателей не имеет соответствующей квалификации. Поэтому и возникает этот дефицит. И мы предлагаем для наших ветеранов бесплатное обучение на любую рабочую специальность. С оплатой проезда, проживания, обучения. Обращаться можно в любой центр занятости. Если город Харьков, то это улица Шевченко, 137А.
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Центры профтехобразования проводят подготовку по почти сотне специальностей. Ветераны, как правило, интересуются такими профессиями, как слесарь, токарь, водитель или оператор дрона. Готовы обучать защитников и сами работодатели.
Ольга Паршина, начальник отдела кадров КП «Харьковский метрополитен»
— Мы можем подготовить по специальности машинист электропоезда, электромонтер по обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по ремонту эскалаторов, монтер пути, туннельный рабочий.
— Возможно, есть какие-то вакансии, требующие меньшей физической нагрузки?
— Есть у нас и уборщики территории, там, где не такая значительная физическая нагрузка, и дворники. И также у нас есть должности, которые введены непосредственно для трудоустройства лиц с инвалидностью. Это подсобные рабочие, горничные, дворники.
Анна Цымбал, менеджер по персоналу КП «Салтовское трамвайное депо»
— Мы готовы предложить все вакансии, только с учетом каждого случая отдельно, какая реабилитационная программа.
— Вы сегодня какие вакансии предлагаете? Именно для ветеранов?
— Это работа за компьютером, нам нужен менеджер по закупкам, административная работа. Или если слесарем есть возможность работать, позволяет реабилитационная программа, то можем и слесарем.
Всего в области на учете в Центре занятости — более полутысячи ветеранов. С начала года трудоустроили 119.
Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости
На самом деле сегодня даже инвалидность не является проблемой, поскольку, в частности в нашей службе действует программа обустройства рабочих мест для лиц с инвалидностью. Можно купить все, начиная с коляски, заканчивая клавиатурой, техникой, раздвижными дверями, системы видеонаблюдения. В зависимости от места работы. Поэтому сегодня у нас много примеров, когда люди даже с первой группой инвалидности работают.
Ветераны могут стать частью команды по производству амуниции для действующих военных и спасателей.
Игорь Ефименко, директор предприятия «Украинский рессорный центр»
У нас приоритет. В первую очередь мы берем военнослужащих. Потом уже смотрим. Работу найдем, в принципе, для любой категории специалистов. Всегда есть у нас и вакансии водителей, и кладовщиков есть, и менеджеры, и помощников, и можем стажировать. Если человек отвоевал и умеет воевать, и вообще-то справился с этой задачей, то у нас легче. Там на фронте тяжелее.
Ветеран может и не становиться наемным работником, а открыть собственный бизнес.
Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости
В прошлом году у нас было 25 участников программы «Собственное дело для ветеранов», в этом — уже более десяти обратились за получением гранта на создание или развитие собственного дела. Это тоже, я вам скажу, тенденция. И сейчас ко мне подходили представители общественных организаций ветеранов, говорят, что есть большой запрос на получение гранта на 1 млн грн, который является уникальным именно для наших ветеранов.
За всесторонней поддержкой защитники могут обращаться в новосозданный городской Отдел поддержки ветеранов войны и демобилизованных лиц. Здесь нашел работу Дмитрий, который сам является ветераном.
Дмитрий Набоков, специалист по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц
Мобилизовали, был в Донецкой области. Там и наступил на что-то, что не очень любит людей, так скажем. Операции, реабилитация, протезирование. Сейчас работаю, помогаю. Консультирование, первичная психологическая помощь, разъяснение некоторых юридических вопросов, разъяснение некоторых законов, а также перенаправление на другие организации, которые именно занимаются тем или иным вопросом.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков, Экономика; Теги: ветераны, зарплаты, новости Харькова, Областной центр занятости, работа, робота, трудоустройство, ярмарка вакансий;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 11:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередная ярмарка вакансий состоялась в метрополитене Харькова. В этот раз она была посвящена трудоустройству ветеранов, в том числе с инвалидностью.".