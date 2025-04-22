В Харькове много вакансий, но есть люди, которые долго ищут работу: почему
Директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков в комментарии МГ «Объектив» пояснил, какое несовпадение наблюдается в интересах работодателей и соискателей в Харькове. И это не размер зарплат.
«Сегодня у нас наблюдается кадровый голод, у нас не хватает многих работников рабочих специальностей. Мы можем перечислять вакансии очень долго, потому что это и токари, и слесари, и фрезеровщики, штукатуры, каменщики, охранники, швеи, водители, инженеры, врачи. Я даже не могу сказать, где нет дефицита кадров. Может, в туристической сфере сейчас профицит, а везде работников не хватает», — говорит Котуков.
В Харьковской области сейчас актуальны 3,5 тысячи вакансий. И зарплаты зачастую вполне приличные — более 20 тысяч гривен, но есть и предложения по 70-80 тыс. грн. При этом есть и работодатели, которые долго не могут найти сотрудников, и соискатели, ищущие работу не один день.
«Понимаете, какова особенность рынка сегодняшнего. У нас работодатели нуждаются в квалифицированных работниках, имеющих соответствующую квалификацию. А на рынке большинство соискателей работы, у них нет соответствующей квалификации. Потому и возникает этот дефицит. Потому Служба занятости сегодня чем занимается? Обучением. Есть экспериментальный проект для ветеранов, участников боевых действий. А есть проект для женщин. Бесплатно мы учим рабочим профессиям, в частности, женщин – на водителей, на трактористов, машинистов, на фрезеровщиков, на других», — объяснил директор Харьковского областного центра занятости.
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Он прогнозирует, что проблему дефицита кадров не удастся разрешить, пока не будет каких-то глобальных изменений в ситуации в Украине: завершения войны, возвращения домой тех, кто воюет, и тех, что выехал.
«У нас ситуация сейчас стабильной нехватки кадров, профессиональных кадров. И мы пытаемся ликвидировать ее через наши обучающие проекты», — отметил специалист.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 11:55;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор областного центра занятости Александр Котуков в комментарии МГ «Объектив» пояснил, какое несовпадение наблюдается в интересах работодателей и соискателей в Харькове".