Работа для Героев: в Харькове проходит подземная ярмарка вакансий (фото)

Более 20 работодателей предлагают работу ветеранам в Харькове. Инвалидность для трудоустройства — не проблема, уверяет директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

Ярмарку вакансий для ветеранов открыли на станции метро «Университет» в Харькове. В ней участвуют более 30 организаций: более 20 работодателей, а также общественники, Пенсионный фонд, Центр профессионально-технического образования. Каждая из организаций предлагает или работу, или свои услуги.

«Присутствующие сегодня предлагают более 100 вакансий. В целом, если брать количество вакансий по Харьковской области, то на сегодня их 3,5 тысячи», — сообщил МГ «Объектив» Котуков.

Он отметил, что зарплаты соискателям предлагают конкурентные. Часто речь идет о 20 тысячах гривен и более. Инвалидность не станет ограничением для ветерана, который хочет работать.

«Инвалидность не является проблемой, поскольку, в частности, в нашей службе действует программа обустройства рабочих мест для лиц с инвалидностью. Можно купить все, начиная с коляски, заканчивая клавиатурой, техникой, раздвижной дверью, системы видеонаблюдения — в зависимости от места работы. Потому сегодня у нас много примеров, когда люди даже с первой группой инвалидности работают. Для нас важно, чтобы каждый ветеран, каждый наш защитник понимал, что он нужен, что мы каждому найдем работу. И это действительно так. Сегодня у нас наблюдается кадровый голод, у нас не хватает многих работников рабочих специальностей. И мы предлагаем для наших ветеранов бесплатное обучение по любой рабочей специальности. Здесь, в любом месте, где есть наш центр профессионально-технического образования, с оплатой проезда, проживания, обучения», — подчеркнул директор Харьковского областного центра занятости.

За перечисленными услугами можно обращаться не только на ярмарку в метро, но и в любой центр занятости в каждом бывшем райцентре Харьковской области. В Харькове — в областной центр на ул. Шевченко, 137а.

Александр Котуков отметил: сейчас на учете в Центре занятости находится более 500 ветеранов. В этом году трудоустроили 119 соискателей из этой категории.

«Мы пытались проанализировать тех, кто пока не нашел работу. Мы опросили каждого. На позапрошлой неделе сделали такой специальный опрос, почему люди не трудоустраиваются. Потому что мы предлагаем действительно много работы. И на сегодня, если брать эту статистику, то большинство пока по объективным причинам не трудоустраивается. Завершают курс реабилитации или лечения, или им нужно время, чтобы восстановиться. Что касается трудоустроенных, то многие у нас задумываются над собственным делом. В прошлом году у нас было 25 участников программы «Собственное дело для ветеранов», в этом уже более 10 обратились за получением гранта на создание или развитие собственного дела. Это, я вам скажу, тенденция. И сейчас ко мне подходили представители общественных организаций ветеранов, говорят, что есть большой запрос на получение гранта на 1 млн грн, который уникален именно для наших ветеранов», — рассказал директор Харьковского областного центра занятости.

Помимо трудоустройства по прежним специальностям ветеранам предлагают переучиться — и получить ту профессию, которая сейчас наиболее затребована на рынке труда. Центры профтехобразования проводят подготовку по 98 рабочим специальностям. Ветераны, как правило, интересуются такими профессиями, как слесарь, токарь, водитель, оператор дрона.