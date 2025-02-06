«Власна справа»: в Харькове инициируют изменения программы микрогрантов
В 2024 году в Харькове и области предприниматели, получившие финансирование по госпрограмме, уплатили 80 млн грн налогов. Как ее предлагают улучшить, рассказал директор областного центра занятости.
Только за год по программе «Власна справа» Харьковская область получила 200 млн грн инвестиций, сообщил корреспонденту МГ «Объектив» директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. Харьковщина — единственный регион Украины, где предприниматели могут получить грант до 500 тысяч гривен, вдвое больше, чем в любой другой области. Такое решение Минэкономики приняло, рассмотрев инициативу предпринимателей области — те просили увеличить размеры грантов во время бизнес-форума в апреле 2024 года. Несмотря на и без того «привилегированный» статус, в прифронтовом регионе выступают еще с рядом инициатив по развитию программы.
«Одно дело – вести бизнес в Закарпатье, условно говоря. Другое — в Харьковской области, где каждый день или «молния», или «шахед», или какая-то ракета. И тревожно действительно. Поэтому какие инициативы? Возможность повторного получения гранта. То есть если первый раз ты получил, выплатил налогами, то, соответственно, чтобы была возможность получения еще раз. Предприниматели предлагают увеличение размера микрогранта до полутора миллионов гривен. Чтобы можно было закупать не только небольшое оборудование, а то, что будет производить реальные товары, которые будут иметь еще большую добавочную стоимость. Рассматривается вопрос о возможности получения за счет государства дополнительного бесплатного образования, начиная с 35 лет. Это позволит людям получить новые знания, новые умения и квалификации, которые позволят им, в том числе, зарабатывать деньги», — перечислил существующие инициативы Котуков.
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Он также напомнил, что в офисах «Сделано в Украине» специалисты центра консультируют граждан, как получить микрогранты по программе «Власна справа» и помогают в составлении бизнес-планов. Размер гранта, который можно получить в Харьковской области — от 50 до 500 тыс. грн. А для участников боевых действий и их супругов – до 1 миллиона гривен. Грантовые средства предназначены для запуска нового или же развития существующего бизнеса. Их можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек, не имеющий такого опыта.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 16:40;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2024-м в Харькове и области предприниматели, получившие гранты от государства, уплатили 80 млн грн налогов. Программу могут улучшить, отметил директор областного центра занятости".