“Власна справа”: у Харкові ініціюють зміни програми мікрогрантів

У 2024 році в Харкові та області підприємці, які отримали фінансування за держпрограмою, сплатили 80 млн грн податків. Як її пропонують покращити, розповів директор обласного центру зайнятості.

Лише за рік за програмою “Власна справа” Харківська область отримала 200 млн грн інвестицій, повідомив кореспондентці МГ ​​”Об’єктив” директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков. Харківщина – єдиний регіон України, де підприємці можуть отримати грант до 500 тисяч гривень, удвічі більший, ніж у будь-якій іншій області. Таке рішення Мінекономіки ухвалило, розглянувши ініціативу підприємців області – ті просили збільшити розміри грантів під час бізнес-форуму у квітні 2024 року. Попри й без того “привілейований” статус, у прифронтовому регіоні виступають ще з низкою ініціатив щодо розвитку програми.

“Одна справа – вести бізнес у Закарпатті, умовно кажучи, інша – в Харківській області, де щодня або “молния”, або “шахед”, або якась ракета. І тривожно дійсно. Тому які ініціативи? Можливість повторного отримання гранту. Тобто, якщо перший раз ти отримав, виплатив податками, то, відповідно, щоб була можливість отримання ще раз. Підприємці пропонують збільшення розміру мікрогранту до півтора мільйона гривень. Для того, щоб можна було закупати не лише невеличке обладнання, а те, що буде виробляти реальні товари, які будуть мати ще більшу додаткову вартість. Розглядається питання щодо можливості отримання коштом держави додаткової освіти безплатної, починаючи з 35 років. Це надасть можливість людям отримати нові знання, вміння, кваліфікації, які дозволять їм, в тому числі заробляти гроші”, – перелічив Котуков ініціативи, що існують.

Він також нагадав, що в офісах “Зроблено в Україні” фахівці центру консультують громадян, як отримати мікрогранти за програмою “Власна справа” та допомагають у складанні бізнес-планів. Розмір гранту, який можна отримати в Харківській області – від 50 до 500 тис. грн. А для учасників бойових дій та їхнього подружжя – до 1 мільйона гривень. Грантові кошти призначені для запуску нового або розвитку наявного бізнесу. Їх можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина, яка не має такого досвіду.