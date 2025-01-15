Кадровий голод у Харкові триває: роботодавці конкурують, кого не вистачає

У Харкові досі не вистачає працівників. На одну вакансію – один безробітний, розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков на регіональному форумі «Підготовка фахівців в центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу», передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Кадровий голод, одним словом. Не вистачає: токарів, слюсарів, фрезерувальників, водіїв, навіть бухгалтерів вже не вистачає. У нас сьогодні не вистачає навіть юристів, нормальних юристів. У нас сьогодні черга від державних організацій, установ, які кажуть: «Знайдіть нам нормальних фахівців». І нам дійсно не вистачає. Сьогодні в Харкові ситуація така, що у нас на одну вакансію – один безробітний. Причому, як правило, кваліфікація цього безробітного не відповідає вимогам роботодавця», – заявив Котуков.

Він також відзначив, що наразі спостерігають конкуренцію роботодавців за своїх працівників.

«Ми конкуруємо як служба зайнятості за фахівців, державні установи не можуть втримати тому, що люди йдуть до приватних установ. І починається боротьба», – заявив Котуков.

За його словами, наразі Служба відійшла від принципу «одна освіта на все життя». Тож зараз роблять усе, щоб забезпечити постійне навчання для людей.

«Друге, і це моя особиста думка, це не позиція державної служби: я впевнений в тому, що чим далі, тим більше дипломи будуть мати все менше значення, будуть мати значення вміння та навички», – додав Котуков.

Він також заявив, що державна служба зайнятості вже створила свій додаток, який допомагає безробітному знайти робочий місце.