Тушили пять суток: масштабный пожар в лесах под Балаклеей ликвидировали

24 апреля в 12:05 окончательно погасили все очаги возгорания в Балаклейском лесничестве Изюмского района.

«В целом работы по пожаротушению, к которым были привлечены спасатели ГСЧС и работники лесного хозяйства, продолжались пять суток», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, пожар в лесах под Балаклеей распространился на площадь 349 га. Его удалось локализовать 09:00 22 апреля. Отметим, что во время пожара в лесах под Балаклеей на мине подорвался автомобиль лесничих. Два человека получили острую реакцию на стресс.