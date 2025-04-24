Тушили пять суток: масштабный пожар в лесах под Балаклеей ликвидировали
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
24 апреля в 12:05 окончательно погасили все очаги возгорания в Балаклейском лесничестве Изюмского района.
«В целом работы по пожаротушению, к которым были привлечены спасатели ГСЧС и работники лесного хозяйства, продолжались пять суток», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, пожар в лесах под Балаклеей распространился на площадь 349 га. Его удалось локализовать 09:00 22 апреля. Отметим, что во время пожара в лесах под Балаклеей на мине подорвался автомобиль лесничих. Два человека получили острую реакцию на стресс.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ГСЧС, ліс, лес, пожары;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 апреля в 12:05 окончательно погасили все очаги возгорания в Балаклейском лесничестве Изюмского района.".