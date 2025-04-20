Автомобиль лесничих подорвался в лесу под Балаклеей, где тушат огромный пожар

Автомобиль лесхоза наехал на мину, у двух сотрудников — острая реакция на стресс.

«В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар охватил уже 290 га хвойной подстилки и 20 га камышей, информируют спасатели. Огонь пытаются обуздать, начиная с середины вчерашнего дня.

«По состоянию на 17:00 продолжается тушение пожара горение на площади 30 га. На месте работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства», — отметили в ГСЧС.

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