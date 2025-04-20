Live
  • Вс 20.04.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

Автомобиль лесничих подорвался в лесу под Балаклеей, где тушат огромный пожар

Происшествия 20:20   20.04.2025
Оксана Горун
Автомобиль лесничих подорвался в лесу под Балаклеей, где тушат огромный пожар

Автомобиль лесхоза наехал на мину, у двух сотрудников — острая реакция на стресс.

«В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар охватил уже 290 га хвойной подстилки и 20 га камышей, информируют спасатели. Огонь пытаются обуздать, начиная с середины вчерашнего дня.

«По состоянию на 17:00 продолжается тушение пожара горение на площади 30 га. На месте работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства», — отметили в ГСЧС.

Читайте также: Синегубов рассказал о состоянии раненых в Харькове и пожаре под Балаклеей

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Перемирие»: на Харьковщину скинули КАБы, есть раненые
«Перемирие»: на Харьковщину скинули КАБы, есть раненые
20.04.2025, 17:17
Новости Харькова — главное за 20 апреля: «перемирие», подорвались лесничие
Новости Харькова — главное за 20 апреля: «перемирие», подорвались лесничие
20.04.2025, 20:24
Пасхальное чудо в Центральном парке Харькова: ожило дерево (видео)
Пасхальное чудо в Центральном парке Харькова: ожило дерево (видео)
20.04.2025, 15:55
Паски для 92-й бригады ВСУ испекли сотрудники «скорой» Харькова (фото)
Паски для 92-й бригады ВСУ испекли сотрудники «скорой» Харькова (фото)
20.04.2025, 21:10
«Вокруг мои работы: разбитые, сгоревшие» — мастер из Купянска о городе (видео)
«Вокруг мои работы: разбитые, сгоревшие» — мастер из Купянска о городе (видео)
20.04.2025, 18:43
Автомобиль лесничих подорвался в лесу под Балаклеей, где тушат огромный пожар
Автомобиль лесничих подорвался в лесу под Балаклеей, где тушат огромный пожар
20.04.2025, 20:20

Новости по теме:

11:28
Пожар в лесу под Балаклеей распространился уже на 60 га
15:14
Подрыв грузовика в Балаклее: чтобы спасти водителя, шли по заминированному 📹
22:45
Ранен мужчина в результате удара россиян по Балаклее на Харьковщине
13:24
У рынка в Балаклее сбили женщину: водитель, вероятно, был под хмельком (фото)
13:18
Обломки БпЛА нашли в центре Балаклеи: о чем не предупредили жителей

Вы читали новость: «Автомобиль лесничих подорвался в лесу под Балаклеей, где тушат огромный пожар»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль лесхоза наехал на мину, у двух сотрудников — острая реакция на стресс".