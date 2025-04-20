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Синегубов рассказал о состоянии раненых в Харькове и пожаре под Балаклеей

Происшествия 11:57   20.04.2025
Оксана Горун
Синегубов рассказал о состоянии раненых в Харькове и пожаре под Балаклеей Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в регионе на Пасху.

«Если брать город Харьков, то ночь можно сказать, прошла спокойно. Если говорить об области, то у нас было (за сутки — Ред.) 17 ударов управляемыми авиабомбами по городу Купянск. Кроме того, один ракетный удар Х-59 по Изюмскому направлению. Также еще приходим в себя от событий пятницы, когда утром тремя «Искандерами» были нанесены удары по городу Харьков, пострадало около 120 человек. Один человек, к сожалению, погиб. 17 человек еще находятся в больницах, из них трое – это дети: мальчик пяти лет, девочка 15 лет, еще один мальчик находится в нейрохирургии с травмами головы», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил, что в области бушует масштабный лесной пожар — под Балаклеей в Изюмском районе.

«Огромная территория. Пока обострения и угрозы населенным пунктам нет. Однако все равно следим за ситуацией. Все наши подразделения ГСЧС работают над тем, чтобы локализовать этот пожар. Он усложняется тем, что территория заминирована, леса заминированы», — отметил начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 11:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в регионе на Пасху".