Дроны доставляют паски на позиции защитникам Украины под Харьковом (видео)

Бригада Нацгвардии «Хартия» сообщила подробности об инициативе «Паскадрон», которую запустила на праздник с участием кафе и ресторанов Харькова, Киева и Днепра.

«К Пасхе дрон «Вампир» отправил бойцам «Хартии» на позиции не только еду и воду, но и паски. С простой целью – чтобы даже на боевых позициях защитники могли отметить этот светлый праздник», — сообщила пресс-служба бригады.

«Хартия» опубликовала видео, где запечатлели весь процесс доставки: от упаковки до первой дегустации.

Участниками дегустации стали, в том числе бойцы иностранного подразделения «Хартии», которое называется «Гуахиро». Поучаствовать в поздравлении бойцов на позициях можно, приобретя паски в ресторанах и кафе, участвующих в акции (в Харькове это «1654» и «Франик»). А часть выручки пойдет на покупку дронов для «Хартии».

Читайте также: Терехов призвал харьковчан быть осмотрительными на Пасху