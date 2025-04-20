Дроны доставляют паски на позиции защитникам Украины под Харьковом (видео)
Бригада Нацгвардии «Хартия» сообщила подробности об инициативе «Паскадрон», которую запустила на праздник с участием кафе и ресторанов Харькова, Киева и Днепра.
«К Пасхе дрон «Вампир» отправил бойцам «Хартии» на позиции не только еду и воду, но и паски. С простой целью – чтобы даже на боевых позициях защитники могли отметить этот светлый праздник», — сообщила пресс-служба бригады.
«Хартия» опубликовала видео, где запечатлели весь процесс доставки: от упаковки до первой дегустации.
Участниками дегустации стали, в том числе бойцы иностранного подразделения «Хартии», которое называется «Гуахиро». Поучаствовать в поздравлении бойцов на позициях можно, приобретя паски в ресторанах и кафе, участвующих в акции (в Харькове это «1654» и «Франик»). А часть выручки пойдет на покупку дронов для «Хартии».
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- Категории: Общество, Фронт, Харьков; Теги: дрони, дроны, паски, пасха, хартия;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада Нацгвардии «Хартия» сообщила подробности об инициативе «Паскадрон», которую запустила на праздник с участием кафе и ресторанов Харькова, Киева и Днепра".