Терехов призвал харьковчан быть осмотрительными на Пасху
Мэр Харькова Игорь Терехов утром 20 апреля обратился к жителям.
«В этом году светлая Пасха имеет особую силу: православные, католики и протестанты празднуют Воскресение Христово в один день – 20 апреля. Словно сам Бог напоминает: несмотря на разные традиции, нас объединяет главное — вера, дающая надежду, молитва, соединяющая сердца, и общее стремление к справедливому миру для всей Украины. В Харькове все пасхальные мероприятия проходят со взаимным уважением и поддержкой между общинами разных конфессий, за что я им очень благодарен. Пусть этот светлый праздник станет для каждого из нас началом душевного равновесия, способности прощать, любить и поддерживать друг друга там, где трудно. Но, пожалуйста, оставайтесь осмотрительными. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги, если они будут. Берегите себя и близких!» — написал мэр Харькова.
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Напомним, утром 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, как враг соблюдает им же объявленное «пасхальное перемирие». На фронте были обстрелы и бои, однако их было существенно меньше, чем обычно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, пасха, терехов;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов утром 20 апреля обратился к жителям".