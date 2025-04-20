Зеленский — о ночи «перемирия»: были обстрелы и штурмы
Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля сообщил о ситуации на фронте в связи с объявленным накануне российским диктатором Путиным «пасхальным перемирием».
Президент Украины сослался на доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте по состоянию на 06:00 20 апреля.
«В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники», — написал Зеленский.
На разных направлениях фронта, начиная с полуночи, произошло 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий. Штурмовали на Донбассе и Запорожском направлении. Также враг использовал FPV. В Курской области РФ также были удары артиллерии и применение дронов.
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«Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально. В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью соблюдать условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — отметил президент Украины.
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- Категории: Политика, Украина, Фронт; Теги: Зеленский, перемирие;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля сообщил о ситуации на фронте в связи с объявленным накануне российским диктатором Путиным «пасхальным перемирием»".