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Зеленский — о ночи «перемирия»: были обстрелы и штурмы

Политика 07:48   20.04.2025
Оксана Горун
Зеленский — о ночи «перемирия»: были обстрелы и штурмы Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля сообщил о ситуации на фронте в связи с объявленным накануне российским диктатором Путиным «пасхальным перемирием».

Президент Украины сослался на доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте по состоянию на 06:00 20 апреля.

«В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники», — написал Зеленский.

На разных направлениях фронта, начиная с полуночи, произошло 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий. Штурмовали на Донбассе и Запорожском направлении. Также враг использовал FPV. В Курской области РФ также были удары артиллерии и применение дронов.

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«Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально. В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью соблюдать условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — отметил президент Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля сообщил о ситуации на фронте в связи с объявленным накануне российским диктатором Путиным «пасхальным перемирием»".