Сегодня 20 апреля: какой праздник и день в истории

Сегодня – Пасха. Год назад в этот день Конгресс США после длительного блокирования утвердил помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов. В 1988-м в Харькове создали литературный музей. В 1935-м появился первый хит-парад. В 1902-м Мария и Пьер Кюри успешно выделили радиоактивные соли радия. В 1891-м родился генерал-хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник. В 1841-м вышел первый в мире детектив.

Праздники и памятные даты 20 апреля

20 апреля – Пасха.

В мире – День благодарности волонтерам.

Также сегодня: Международный день китайского языка

20 апреля в истории

20 апреля 1841 года в американском журнале «Graham’s Magazine» опубликовали рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг». Он считается первым детективным произведением в истории литературы. Подробнее.

20 апреля 1891 года родился генерал-хорунжий армии УНР, участник двух зимних походов Юрий Тютюнник. Подробнее.

20 апреля 1902 года Мария и Пьер Кюри впервые успешно выделили радиоактивные соли радия. Это произошло в лаборатории супругов в Париже. Подробнее.

20 апреля 1935 года появился первый в мире хит-парад. Его создал на американском радио NBC журналист Уоррен Хилл. Подробнее.

20 апреля 1988 года в Харькове создали литературный музей. Подробнее.

20 апреля 2024 года после длительного блокирования трампистами Палата представителей США все же проголосовала за законопроект о помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. На данный момент это последняя помощь, которую Соединенные Штаты предоставили Украине для противостояния неспровоцированной агрессии РФ. За соответствующее решение проголосовали 310 конгрессменов – из обеих партий, представленных в Конгрессе (Демократической и Республиканской). В дальнейшем проект поддержал Сенат и подписал президент США Джо Байден. Перед этим выделение помощи Украине стало одним из ключевых вопросов предвыборного противостояния республиканцев и демократов. Существенную роль в блокировке пакета сыграл спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он сохранил свой пост после осенних выборов 2024 года. Пока Джонсон отказывался выносить пакет помощи на голосование, американские СМИ неоднократно сообщали, что соответствующие инструкции он получает лично от кандидата в президенты США – республиканца Дональда Трампа.

«Основная причина, по которой республиканцы не выступают в поддержку дополнительной помощи Украине, заключается в том, что они не хотят оскорбить кандидата Трампа и его сторонников», — комментировал, в частности, член Демократической партии Майк Куигли в эфире CNN Max.

Президент Украины Владимир Зеленский, впрочем, приветствуя решение о помощи, поблагодарил Майка Джонсона лично.

«Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражение, пока Америка будет помогать их защищать», – прокомментировал Зеленский.

При президентстве Дональда Трампа США не изъявили никакого желания защищать демократию и свободу и оказать помощь Украине. Более того сейчас американский президент пытается добиться возвращения предоставленной в виде грантов помощи, превратив ее в «долг» Украины. Этот подход хотят реализовать путем заключения соглашения о полезных ископаемых. Пока идет его обсуждение.

Церковный праздник 20 апреля

20 апреля — Воскресение Христово, Пасха. Этот праздник занимает центральное место в ряде всех христианских праздников. Пасха – самый древний праздник христианской Церкви. Он установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи объединяла два воспоминания – о страданиях и о Воскресении Христа. Поэтому празднованию посвящались дни, предшествовавшие Пасхе и следовавшие за ней. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые названия – Пасха страданий и Пасха Воскресения. Первые из этих дней чествовались постом, вторые – торжественной радостью. Впоследствии эти дни получили названия Страстной и Светлой недель, предшествующей Пасхе и следующей за ней.

Народные приметы

Если утром гроза, то погода будет ясной. Гроза вечером – к сильному ветру.

Если в лесу появились первые грибы, то скоро потеплеет.

Если ночью на небе много звезд, то в нынешнем году будет хороший урожай ягод и грибов.

Что нельзя делать 20 апреля

На Пасху нельзя трудиться и работать на огороде, злословить и ссориться.

Также на Пасху нельзя посещать кладбища – для этого предусмотрены выходные, следующие за праздничными.