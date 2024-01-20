Без помощи США у Украины могут закончиться снаряды для артиллерии и ПВО — CNN

Американский телеканал CNN пишет о перспективах получения Украиной обещанных Белым домом более чем 60 млрд долларов в 2024 году, а также — о возможных последствиях в случае блокировки этой помощи США.

В администрации Байдена осознают, что в 2024 году может быть последний шанс оказать реальную помощь Украине в войне с РФ. Прогнозы источников CNN для Украины в случае прихода к власти Дональда Трампа неутешительные.

«Важно не только, чтобы деньги были ассигнованы, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024 финансовый год, которые все еще ждут своего расходования, могут быть заблокированы Трампом», — сказал американский чиновник, знакомый с ходом переговоров между администрацией президента США и Конгрессом.

На встречу с конгрессменами и сенаторами в минувшую среду Байден пригласил своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора национальной разведки Эврил Хейнс. Их задачей было убедить присутствующих в необходимости выделить Украине пакет помощи в более чем 60 млрд долларов. По данным источников CNN, Салливан и Хейнс обрисовали присутствующим конкретные возможности, которые Украина «исчерпает в ближайшие месяцы».

«Чиновник сообщил CNN, что они конкретно указали на системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы как на примеры ключевых возможностей, которые могут быть исчерпаны без поддержки США», — отметили журналисты издания.

Ситуация такова, что представители Пентагона с прошлого месяца даже не провели ни одного совещания, чтобы решить, какие вооружения отправлять Украине, ведь денег на финансирование пакетов помощи совсем не осталось.

При этом позиция спикера Палаты представителей США Майка Джонсона постоянно меняется не в лучшую для Украины сторону. Если раньше Джонсон, от которого зависит постановка вопроса на голосование, связывал помощь Украине исключительно с уступками демократов в вопросах иммиграции, то сейчас уже сравнивает войну в Украине с провальной для США войной в Афганистане.

«Мы не можем тратить миллиарды долларов без четко сформулированной стратегии, и я снова сказал президенту на сегодняшней встрече, как я уже неоднократно говорил: «Сэр, вы должны сформулировать, в чем заключается стратегия». Каков финал?», — сказал Джонсон в среду вечером в интервью на CNN.

Такая позиция спикера-республиканца легко объясняется оценкой шансов на победу Дональда Трампа на грядущих выборах в США.

«Основная причина, по которой республиканцы не выступают в поддержку дополнительной помощи Украине, заключается в том, что они не хотят обидеть кандидата Трампа и его сторонников, — заявил член Демократической партии Майк Куигли в эфире «CNN Max». — Он уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в его первый день. А это значит, что Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше».

Несмотря на убежденность Трампа, что он сможет завершить войну, «уступив» часть Украины Путину, специалисты американских и западных разведок считают, что боевые действия продлятся значительно дольше. Оценки разнятся — на данный момент различные источники прогнозируют активные боевые действия в течение периода от двух до пяти лет. При этом в краткосрочной перспективе представители американской разведки не верят, что сокращение американского финансирования окажет серьезное влияние на Украину. Проблемы могут возникнуть в долгосрочной перспективе, если Москва восстановит силы и нарастит поставки оружия из Ирана и Северной Кореи.

«В ближайшем будущем прекращение американского финансирования Украины может ограничить способность Украины наносить удары на большие расстояния по оккупированному Россией Крыму и Черному морю — удары, которые поддерживаются западным оружием, включая предоставленные США армейские тактические ракетные системы, также известные как ATACMS», — отмечают журналисты CNN.

Опираясь на все имеющиеся данные, источники телеканала сходятся на том, что в 2024 году не приходится ожидать масштабных наступлений ни со стороны ВСУ, ни от армии РФ.

«Обе стороны «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть огромные шаги в 2024 году», — цитируют журналисты одного из американских военных чиновников. По его данным, как «более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления», в Украине обсуждают 2025 год. Продолжение поддержки Запада имеет решающее значение для реализации такого плана. Один из источников CNN, знакомых с западной разведкой, отметил: «По сути, все зависит от переизбрания Байдена, не так ли?»