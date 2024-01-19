FT: РФ может попытаться наступать на Украину летом 2024, среди целей – Харьков

Газета Financial Times со ссылкой на украинских силовиков сообщила, что РФ может планировать крупномасштабное наступление уже летом 2024 года на юг Украины, а также не исключено, что снова попытается захватить Харьков или даже Киев.

«Еще одна причина, по которой Украина должна уделить больше внимания усилению обороны, предполагают украинские силовики, говорящие на условиях анонимности, заключается в том, что РФ может планировать крупномасштабное наступление уже летом. Его целью будет захват оставшейся из четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, — которые Путин, по его утверждению, аннексировал в сентябре 2022 года. Кроме того, по словам чиновников, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или даже Киева», — говорится в статье.

Это объясняет, почему РФ продолжает свои наступательные операции на востоке Украины по нескольким направлениям, особенно вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска на северо-востоке, говорится в документе.

«В последние месяцы поддержку РФ оказали поставки артиллерийских снарядов и ракет из Северной Кореи, а также увеличение производства оружия и боеприпасов, чему помогают китайские чипы для производства машин. Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем они были после ослабления в битве при Бахмуте в 2023 году, говорят официальные лица», — отмечает Financial Times.

«Очевидно, что обеим сторонам сложно задействовать, обучать и поддерживать [свои] вооруженные силы», — говорит Николай Белесков, научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований. «Ни один из них не способен создать и использовать численное превосходство».

Но сначала обеим сторонам придется пережить жестокую зиму. Хотя минусовые температуры, несомненно, окажут влияние на российскую военную логистику и операции, они не смогут полностью остановить их, говорит Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины.

Быть готовым решительно защищать свою территорию может быть более разумным шагом. В конце концов, предупреждает Загороднюк, «Россия всегда будет пытаться атаковать зимой».

По мнению американской разведки, военный тупик может пойти на пользу Москве. Путин рассчитывает на то, что тупиковая ситуация ослабит западную поддержку Украины и в конечном итоге даст Кремлю преимущество.

Западный чиновник, занимающийся политикой в отношении Украины, говорит: «Вероятно, будет справедливо сказать, что украинская система полностью зависит от продолжающейся военной помощи с Запада».