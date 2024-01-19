FT: РФ може спробувати наступати в Україну влітку 2024, серед цілей – Харків

Газета Financial Times з посиланням на українських силовиків повідомила, що РФ може планувати великомасштабний наступ уже влітку 2024 року на південь України, а також не виключено, що знову спробує захопити Харків або навіть Київ.

«Ще одна причина, через яку Україна має приділити більше уваги посиленню оборони, припускають українські силовики, які говорять на умовах анонімності, полягає в тому, що РФ може планувати великомасштабний наступ уже влітку. Його метою буде захоплення чотирьох областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, — які Путін, за його твердженням, анексував у вересні 2022 року. Крім того, за словами чиновників, не виключена ще одна спроба захоплення Харкова чи навіть Києва», – йдеться у статті.

Це пояснює, чому РФ продовжує свої наступальні операції на сході України за кількома напрямками, особливо навколо Авдіївки, а також у напрямку Лимана та Куп’янська на північному сході, йдеться у документі.

«В останні місяці підтримку РФ надали постачання артилерійських снарядів та ракет із Північної Кореї, а також збільшення виробництва зброї та боєприпасів, чому допомагають китайські чіпи для виробництва машин. Ці зусилля поставили їх у краще положення, ніж вони були після ослаблення у битві при Бахмуті у 2023 році, кажуть офіційні особи», – зазначає Financial Times.

«Очевидно, що обом сторонам складно залучити, навчати та підтримувати [свої] збройні сили», — каже Микола Бєлєсков, науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень. «Жоден з них не здатний створити та використати чисельну перевагу».

Але спочатку обом сторонам доведеться пережити жорстоку зиму. Хоча мінусові температури, безперечно, вплинуть на російську військову логістику та операції, вони не зможуть повністю зупинити їх, каже Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України.

Бути готовим рішуче захищати свою територію може бути розумнішим кроком. Зрештою, попереджає Загороднюк, «Росія завжди може спробувати атакувати взимку».

На думку американської розвідки, військовий глухий кут може піти на користь Москві. Путін розраховує на те, що тупикова ситуація послабить західну підтримку України та, зрештою, надасть Кремлю перевагу.

Західний чиновник, який займається політикою щодо України, каже: «Ймовірно, буде справедливо сказати, що українська система повністю залежить від військової допомоги Заходу».