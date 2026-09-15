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«Бабье лето» после дождей: когда потеплеет, сообщили синоптики

Общество 13:19   15.09.2026
Виктория Яковенко
«Бабье лето» после дождей: когда потеплеет, сообщили синоптики

В ближайшие дни в Украине начнет теплеть, сообщила начальница отдела коммуникации по медиа украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільне. Студія».

Она объяснила, что официальной терминологии «бабье лето» не существует, это народное название теплого периода осенью.

«Когда повышается атмосферное давление, соответственно уменьшается облачность, может быть осадков меньше и солнышко может прогревать и напоминать нам в дневные часы отголоски летней погоды. Сейчас как раз в ближайшие несколько дней мы входим в один из таких периодов. У нас будет повышаться атмосферное давление, после того как у нас в течение выходных прошли атмосферные фронты с осадками. Сегодня они у нас еще по левобережью, остаточные процессы в виде дождей могут быть. Но вот уже в следующие трое суток преимущественно будет погода без осадков, будет больше солнечных прояснений, иногда даже ясное небо, потому что мы будем находиться в поле высокого атмосферного давления, что делает невозможным образование облачности», — рассказала Птуха.

Несколько изменилась и воздушная масса, немного повысятся температурные показатели, особенно днем, потому что солнце еще будет прогревать.

«В пределах +17+24 ближайшие 2-3 дня, а в конце недели даже в пределах +23+28 могут быть показатели по территории Украины. Чуть ниже по крайнему западу страны, отдельных северных областях», — отметила Птуха.

А вот ночи будут по-осеннему свежие.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшие дни в Украине начнет теплеть, сообщила начальница отдела коммуникации по медиа украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільне. Студія».".