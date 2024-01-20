Без допомоги США в України можуть закінчитися снаряди артилерії й ППО – CNN

Американський телеканал CNN пише про перспективи отримання Україною обіцяних Білим домом більш ніж 60 млрд доларів у 2024 році, а також про можливі наслідки в разі блокування цієї допомоги США.

В адміністрації Байдена усвідомлюють, що 2024 року може бути останній шанс надати реальну допомогу Україні у війні з РФ. Прогнози джерел CNN для України у разі приходу до влади Дональда Трампа є невтішними.

“Важливо не тільки, щоб гроші були асигновані, але й щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти на 2024 фінансовий рік, які все ще чекають на своє витрачання, можуть бути заблоковані Трампом”, – сказав американський чиновник, знайомий із ходом переговорів між адміністрацією президента США та Конгресом.

На зустріч із конгресменами та сенаторами минулої середи Байден запросив свого радника з національної безпеки Джейка Саллівана та директорку національної розвідки Евріл Гейнс. Їхнім завданням було переконати присутніх у необхідності виділити Україні пакет допомоги у понад 60 млрд доларів. За даними джерел CNN, Салліван та Хейнс окреслили присутнім конкретні можливості, які Україна “вичерпає найближчими місяцями”.

“Чиновник повідомив CNN, що вони конкретно вказали на системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси як приклади ключових можливостей, які можуть бути вичерпані без підтримки США”, – зазначили журналісти видання.

Ситуація така, що представники Пентагону з минулого місяця навіть не провели жодної наради, щоб вирішити, які озброєння надсилатимуть Україні, адже грошей на фінансування пакетів допомоги зовсім не залишилося.

При цьому позиція спікера Палати представників США Майка Джонсона постійно змінюється не на краще для України. Якщо раніше Джонсон, який має поставити питання на голосування, пов’язував допомогу Україні виключно з поступками демократів у питаннях імміграції, то зараз уже порівнює війну в Україні з провальною для США війною в Афганістані.

“Ми не можемо витрачати мільярди доларів без чітко сформульованої стратегії, і я знову сказав президенту на сьогоднішній зустрічі, як я вже неодноразово говорив: “Сер, ви повинні сформулювати, в чому полягає стратегія”. Який фінал?”, – сказав Джонсон у середу ввечері в інтерв’ю CNN.

Така позиція спікера-республіканця легко пояснюється оцінкою шансів на перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

“Основна причина, через яку республіканці не виступають на підтримку додаткової допомоги Україні, полягає в тому, що вони не хочуть образити кандидата Трампа та його прихильників, – заявив член Демократичної партії Майк Куіглі в етері “CNN Max”. – Він уже ясно дав зрозуміти, що робитиме: війна закінчиться у його перший день. А це означає, що Путін зможе зберегти ті кордони, які в нього є, якщо не більше”.

Попри переконання Трампа, що він зможе завершити війну, “поступившись” частиною України Путіну, фахівці американських і західних розвідок вважають, що бойові дії триватимуть значно довше. Оцінки різняться – зараз різні джерела прогнозують активні бойові дії протягом періоду від двох до п’яти років. При цьому в короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вірять, що скорочення американського фінансування вплине на Україну. Проблеми можуть виникнути у довгостроковій перспективі, якщо Москва відновить сили та наростить постачання зброї з Ірану та Північної Кореї.

“У найближчому майбутньому припинення американського фінансування України може обмежити здатність України завдавати ударів на великі відстані по окупованому Росією Криму та Чорному морю – удари, які підтримуються західною зброєю, включаючи надані США армійські тактичні ракетні системи, також відомі як ATACMS”, – зазначають журналісти CNN.

Спираючись на всі наявні дані, джерела телеканалу сходяться на тому, що у 2024 році не доводиться очікувати масштабних наступів ані з боку ЗСУ, ні від армії РФ.

“Обидві сторони “занадто виснажені з погляду військ і техніки, щоб побачити величезні кроки у 2024 році”, – цитують журналісти одного з американських військових чиновників. За його даними, як “реальніший варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу”, в Україні обговорюють 2025 рік. Продовження підтримки Заходу має вирішальне значення для реалізації такого плану. Одне з джерел CNN, знайомих із західною розвідкою, зазначило: “По суті, все залежить від переобрання Байдена, чи не так?”