Сенат США одобрил помощь Украине, Байден обещает подписать, как только получит
Нынешней ночью Сенат США одобрил пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов, за который перед тем наконец-то проголосовали в Палате представителей Конгресса. Президент Джо Байден уже сделал заявление по этому поводу.
Пакет помощи Украине поддержали 79 сенаторов, только 18 были против. Перед этим в сенате решили сократить прения по данному вопросу до максимум 30 часов, но они не потребовались.
«Сегодня вечером двухпартийное большинство в Сенате присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на зов истории в этот критический переломный момент», — оценил решение Сената президент США Джо Байден. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
Президент США заявил: «Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он завтра дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе. Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и на Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».
Читайте также: Несколько недель: до прибытия помощи США РФ может активизировать атаки – ISW
Также Байден подчеркнул, что принятый пакет законов сделает США и мир безопаснее, «поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин».
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: байден, голосование, допомога, помощь, сенат, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сенат США одобрил помощь Украине, Байден обещает подписать, как только получит»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нынешней ночью Сенат США одобрил пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов, за который перед тем наконец-то проголосовали в Палате представителей Конгресса. Президент Джо Байден уже сделал заявление по этому поводу".