Сенат США одобрил помощь Украине, Байден обещает подписать, как только получит

Нынешней ночью Сенат США одобрил пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов, за который перед тем наконец-то проголосовали в Палате представителей Конгресса. Президент Джо Байден уже сделал заявление по этому поводу.

Пакет помощи Украине поддержали 79 сенаторов, только 18 были против. Перед этим в сенате решили сократить прения по данному вопросу до максимум 30 часов, но они не потребовались.

«Сегодня вечером двухпартийное большинство в Сенате присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на зов истории в этот критический переломный момент», — оценил решение Сената президент США Джо Байден. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

Президент США заявил: «Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он завтра дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе. Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и на Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Также Байден подчеркнул, что принятый пакет законов сделает США и мир безопаснее, «поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин».