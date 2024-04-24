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Сенат США одобрил помощь Украине, Байден обещает подписать, как только получит

Мир 07:16   24.04.2024
Оксана Горун
Сенат США одобрил помощь Украине, Байден обещает подписать, как только получит

Нынешней ночью Сенат США одобрил пакет помощи Украине на  61 миллиард долларов, за который перед тем наконец-то проголосовали в Палате представителей Конгресса. Президент Джо Байден уже сделал заявление по этому поводу.

Пакет помощи Украине поддержали 79 сенаторов, только 18 были против. Перед этим в сенате решили сократить прения по данному вопросу до максимум 30 часов, но они не потребовались.

«Сегодня вечером двухпартийное большинство в Сенате присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на зов истории в этот критический переломный момент», — оценил решение Сената президент США Джо Байден. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

Президент США заявил:  «Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он завтра дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе. Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и на Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

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Также Байден подчеркнул, что принятый пакет законов сделает США и мир безопаснее, «поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нынешней ночью Сенат США одобрил пакет помощи Украине на  61 миллиард долларов, за который перед тем наконец-то проголосовали в Палате представителей Конгресса. Президент Джо Байден уже сделал заявление по этому поводу".