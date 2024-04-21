Несколько недель до прибытия помощи США РФ, вероятно, активизирует атаки — ISW

Новая помощь США, утвержденная 20 апреля на общую сумму в 60 миллиардов евро, скорее всего, не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель. Российские силы, вероятно, в это время активизируют текущие наступательные операции, а также ракетные удары и удары беспилотников, чтобы воспользоваться закрывающимся окном ограниченности украинских материальных средств.

“В ближайшие недели украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ожидании помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать ситуацию на фронте, но они, вероятно, смогут сдержать нынешнее российское наступление при условии, что помощь США возобновится в ближайшее время”, — пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что поддержанный Палатой представителей США законопроект теперь должен быть принят Сенатом и подписан президентом, прежде чем помощь начнет поступать помощь. Также следует учитывать логистику транспортировки в Украину американской техники.

Официальные лица США заявили, что Штаты смогут «почти немедленно» отправить в Украину определенные боеприпасы из американских хранилищ в Европе, особенно критически необходимые 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты ПВО. Доставка другой помощи, скорее всего, займет несколько недель, в зависимости от того, где она сейчас хранится. В последние месяцы Украина систематически улучшала свою военную логистику, но она еще не приспособлена к внезапному и большому притоку техники, и ни одна система не сможет немедленно распределить большие количества техники по всей линии фронта, отмечают в ISW.

Поэтому украинские силы, продолжают аналитики, скорее всего в ближайшие недели продолжат сталкиваться с нехваткой артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, а также с ограничениями, которые эта нехватка накладывает на способность Украины проводить эффективные оборонительные операции.

“Нехватка украинской артиллерии позволяет российским механизированным силам добиться незначительных тактических успехов, а снижение возможностей противовоздушной обороны Украины позволяет российской авиации серьезно ослаблять оборону Украины на фронте ударами планирующих бомб. Российские силы могут продолжать использовать эти оперативные преимущества в ближайшие недели для достижения дальнейших тактических успехов и дестабилизации украинской оборонительной линии в надежде добиться значительного в оперативном отношении прогресса”, — прогнозируют представители Института.

По оценкам ISW, нехватка материальных средств вынуждает Украину экономить боеприпасы и направлять ограниченные ресурсы на критически важные участки фронта, что повышает риск прорыва России на других, менее обеспеченных участках, и делает общую линию фронта более хрупкой, что можно предположить по нынешним относительно медленным темпам продвижения России. Угроза оперативно значимого продвижения России в ближайшие недели сохраняется, хотя украинское командование может иметь больше возможностей для краткосрочного риска с сокращающимися запасами, чтобы предотвратить такое продвижение, когда оно будет знать, что в ближайшее время поступит больше материальных средств.

По прогнозу аналитиков, Украина, вероятно, будет в значительно лучшем оперативном положении к июню, и командование РФ, скорее всего, рассмотрит существенные изменения в анонсированной на июнь масштабной наступательной операции, хотя все еще может продолжаться по плану.

«Вероятное возобновление помощи США в сфере безопасности Украины является критическим поворотным моментом в войне в Украине, но Кремлю, Западу и Украине еще предстоит принять дополнительные решения, которые определят характер и исход боевых действий», — констатируют в ISW.