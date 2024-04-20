Палата представителей США приняла пакет помощи Украине: что теперь
20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов.
«За» соответствующее решение проголосовали 310 конгрессменов, передает «Голос Америки».
Теперь этот законопроект передадут в Сенат. Далее соответствующий законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом.
На решение конгрессменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, сохраняющее правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение Президенту Байдена», – написал Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 21:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов.".