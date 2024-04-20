Палата представителей США приняла пакет помощи Украине: что теперь

20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов.

«За» соответствующее решение проголосовали 310 конгрессменов, передает «Голос Америки».

Теперь этот законопроект передадут в Сенат. Далее соответствующий законопроект должен быть подписан президентом Джо Байденом.

На решение конгрессменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, сохраняющее правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение Президенту Байдена», – написал Зеленский.