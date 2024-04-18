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За пакет помощи для Украины в США будут голосовать 20 апреля — ISW

Мир 09:43   18.04.2024
Оксана Горун
За пакет помощи для Украины в США будут голосовать 20 апреля — ISW Фото: Оксана Маркарова/facebook

Институт изучения войны (ISW) и посол Украины в США Оксана Маркарова сообщили подробности о новой версии законопроекта о помощи Украине.

«17 апреля Палата представителей США подала законопроект о дополнительных ассигнованиях, который предоставит Украине помощь примерно в 60 миллиардов долларов, и, как сообщается, проголосует по этой мере 20 апреля. Законопроект о дополнительных ассигнованиях во многом напоминает предыдущий дополнительный законопроект, принятый Сенатом США, и предлагает Украине 48,3 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности: 23,2 миллиарда долларов на пополнение запасов вооружения и техники из запасов Министерства обороны США; $13,8 млрд на закупку оружия и боеприпасов для Украины у производителей США; и 11,3 миллиарда долларов на продолжение американской поддержки Украины посредством продолжающихся военных операций США в регионе. Подавляющее большинство предлагаемой помощи Украине, в случае ее принятия, будет передано американским компаниям, а также вооруженным силам США и их союзников», — сообщили аналитики Института изучения войны.

В ISW отметили: президент США Джо Байден, убеждая конгрессменов решить вопрос с поддержкой Украине, «предупредил, что Россия и ее партнеры представляют растущую угрозу для НАТО, и подчеркнул, что помощь США в сфере безопасности Украине может устранить российскую угрозу». В статье Байдена для «Wall Street Journal» говорится о том, что РФ усиливает войну против Украины «при военной и нелетальной материальной поддержке со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи». По мнению президента США, помощь Украине сейчас может остановить дальнейшее посягательство РФ на страны НАТО и таким образом предотвратить участие США в войне с россиянами.

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«По оценкам ISW, победа РФ в Украине будет иметь разрушительные последствия для обороны НАТО, тогда как победа Украины сделает успешное нападение России на Польшу или страны Балтии более трудным и рискованным для России», — дополнили аналитики.

Подробности, касающиеся новой версии пакета помощи, который предлагают поддержать Палате представителей Конгресса США, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее данным, законопроект предусматривает выделение 60,8 млрд долларов. Из них 49,9 млрд — оборонные расходы:

🔹 23,2 млрд долларов — пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;

🔹 11,3 млрд долларов — текущие американские операции в регионе;

🔹 13,8 млрд долларов — закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;

🔹 1,6 млрд долларов внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также предусмотрено финансирование:

🔹 26 млн долларов — для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине;

🔹 5 млн долларов Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;

🔹 300 млн долларов в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

🔹 100 млн долларов в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

Еще 9,5 миллиарда долларов предлагают выделить на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от вторжения РФ:

🔹 7,849 млрд долларов на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку, кроме возмещения пенсий;

🔹 1,575 млрд долларов на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;

🔹 25 млн долларов Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;

🔹 50 млн долларов для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

К тому же предусмотрено выделение:

🔹 149 млн долларов Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;

🔹 481 млн долларов Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) и посол Украины в США Оксана Маркарова сообщили подробности о новой версии законопроекта о помощи Украине".