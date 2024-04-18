За пакет помощи для Украины в США будут голосовать 20 апреля — ISW
Институт изучения войны (ISW) и посол Украины в США Оксана Маркарова сообщили подробности о новой версии законопроекта о помощи Украине.
«17 апреля Палата представителей США подала законопроект о дополнительных ассигнованиях, который предоставит Украине помощь примерно в 60 миллиардов долларов, и, как сообщается, проголосует по этой мере 20 апреля. Законопроект о дополнительных ассигнованиях во многом напоминает предыдущий дополнительный законопроект, принятый Сенатом США, и предлагает Украине 48,3 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности: 23,2 миллиарда долларов на пополнение запасов вооружения и техники из запасов Министерства обороны США; $13,8 млрд на закупку оружия и боеприпасов для Украины у производителей США; и 11,3 миллиарда долларов на продолжение американской поддержки Украины посредством продолжающихся военных операций США в регионе. Подавляющее большинство предлагаемой помощи Украине, в случае ее принятия, будет передано американским компаниям, а также вооруженным силам США и их союзников», — сообщили аналитики Института изучения войны.
В ISW отметили: президент США Джо Байден, убеждая конгрессменов решить вопрос с поддержкой Украине, «предупредил, что Россия и ее партнеры представляют растущую угрозу для НАТО, и подчеркнул, что помощь США в сфере безопасности Украине может устранить российскую угрозу». В статье Байдена для «Wall Street Journal» говорится о том, что РФ усиливает войну против Украины «при военной и нелетальной материальной поддержке со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи». По мнению президента США, помощь Украине сейчас может остановить дальнейшее посягательство РФ на страны НАТО и таким образом предотвратить участие США в войне с россиянами.
Читайте также: Поддержка от США: спикер Джонсон сообщил, что проголосуют на этой неделе
«По оценкам ISW, победа РФ в Украине будет иметь разрушительные последствия для обороны НАТО, тогда как победа Украины сделает успешное нападение России на Польшу или страны Балтии более трудным и рискованным для России», — дополнили аналитики.
Подробности, касающиеся новой версии пакета помощи, который предлагают поддержать Палате представителей Конгресса США, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее данным, законопроект предусматривает выделение 60,8 млрд долларов. Из них 49,9 млрд — оборонные расходы:
🔹 23,2 млрд долларов — пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;
🔹 11,3 млрд долларов — текущие американские операции в регионе;
🔹 13,8 млрд долларов — закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;
🔹 1,6 млрд долларов внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.
Также предусмотрено финансирование:
🔹 26 млн долларов — для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине;
🔹 5 млн долларов Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;
🔹 300 млн долларов в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
🔹 100 млн долларов в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.
Еще 9,5 миллиарда долларов предлагают выделить на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от вторжения РФ:
🔹 7,849 млрд долларов на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку, кроме возмещения пенсий;
🔹 1,575 млрд долларов на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;
🔹 25 млн долларов Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;
🔹 50 млн долларов для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.
К тому же предусмотрено выделение:
🔹 149 млн долларов Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;
🔹 481 млн долларов Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: isw, голосование, допомога, конгресс, Маркарова, помощь, сша, финансирование;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За пакет помощи для Украины в США будут голосовать 20 апреля — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) и посол Украины в США Оксана Маркарова сообщили подробности о новой версии законопроекта о помощи Украине".