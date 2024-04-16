Поддержка от США: спикер Джонсон сообщил, что проголосуют на этой неделе

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон анонсировал новую версию выхода из патовой ситуации с помощью Украине, Израилю и Тайваню. На сей раз пакет решили разделить на отдельные законопроекты.

Джонсон сообщил, что обсудил решение с однопартийцами — республиканцами.

«На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок», — заявил спикер Палаты представителей в Х.

I have just spoken with the @HouseGOP conference on my plan to address national security supplemental legislation on the growing security crises. This week, we will consider separate bills with a structured and germane amendment process to: •Fund our ally Israel

•Support… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 15, 2024

Эти четыре проекта: финансирование помощи Израилю, Украине и Тайваню. А также — дополнительные меры по укреплению национальной безопасности США (речь идет о законе про запрет Tik-Tok в США).

Законопроект, касающийся Украины, по замыслу Джонсона, будет включать в себя вопросы ленд-лиза и закона о конфискации замороженных активов РФ. Ожидается, что пакет документов внесут на рассмотрение нижней палаты во вторник, пишет Цензор.НЕТ. После этого в течение 72 часов пройдут стандартные процедуры обсуждения и внесения поправок. Если процесс не затянется, нижняя палата сможет вынести на голосование законопроекты уже в пятницу вечером. Отметим, что ранее в Белом доме выступали против разделения помощи Украине и Израилю. Подобные заявления делал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. А спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что подобное решение только задержит помощь.