Поддержка от США: спикер Джонсон сообщил, что проголосуют на этой неделе
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон анонсировал новую версию выхода из патовой ситуации с помощью Украине, Израилю и Тайваню. На сей раз пакет решили разделить на отдельные законопроекты.
Джонсон сообщил, что обсудил решение с однопартийцами — республиканцами.
«На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок», — заявил спикер Палаты представителей в Х.
I have just spoken with the @HouseGOP conference on my plan to address national security supplemental legislation on the growing security crises.
This week, we will consider separate bills with a structured and germane amendment process to:
•Fund our ally Israel
•Support…
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 15, 2024
Эти четыре проекта: финансирование помощи Израилю, Украине и Тайваню. А также — дополнительные меры по укреплению национальной безопасности США (речь идет о законе про запрет Tik-Tok в США).
Читайте также: Закроют небо над Харьковом от КАБов самолеты, а не Patriot – аналитик ISW
Законопроект, касающийся Украины, по замыслу Джонсона, будет включать в себя вопросы ленд-лиза и закона о конфискации замороженных активов РФ. Ожидается, что пакет документов внесут на рассмотрение нижней палаты во вторник, пишет Цензор.НЕТ. После этого в течение 72 часов пройдут стандартные процедуры обсуждения и внесения поправок. Если процесс не затянется, нижняя палата сможет вынести на голосование законопроекты уже в пятницу вечером. Отметим, что ранее в Белом доме выступали против разделения помощи Украине и Израилю. Подобные заявления делал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. А спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что подобное решение только задержит помощь.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: джонсон, допомога, помощь, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Поддержка от США: спикер Джонсон сообщил, что проголосуют на этой неделе»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон анонсировал новую версию выхода из патовой ситуации с помощью Украине, Израилю и Тайваню. На сей раз пакет решили разделить на отдельные законопроекты".