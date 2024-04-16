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Поддержка от США: спикер Джонсон сообщил, что проголосуют на этой неделе

Мир 08:56   16.04.2024
Оксана Горун
Поддержка от США: спикер Джонсон сообщил, что проголосуют на этой неделе Фото: twitter.com/SpeakerJohnson

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон анонсировал новую версию выхода из патовой ситуации с помощью Украине, Израилю и Тайваню. На сей раз пакет решили разделить на отдельные законопроекты.

Джонсон сообщил, что обсудил решение с однопартийцами — республиканцами.

«На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок», — заявил спикер Палаты представителей в Х.

 

Эти четыре проекта: финансирование помощи Израилю, Украине и Тайваню. А также — дополнительные меры по укреплению национальной безопасности США (речь идет о законе про запрет Tik-Tok в США).

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Законопроект, касающийся Украины, по замыслу Джонсона, будет включать в себя вопросы ленд-лиза и закона о конфискации замороженных активов РФ. Ожидается, что пакет документов внесут на рассмотрение нижней палаты во вторник, пишет Цензор.НЕТ. После этого в течение 72 часов пройдут стандартные процедуры обсуждения и внесения поправок. Если процесс не затянется, нижняя палата сможет вынести на голосование законопроекты уже в пятницу вечером. Отметим, что ранее в Белом доме выступали против разделения помощи Украине и Израилю. Подобные заявления делал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. А спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что подобное решение только задержит помощь.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 08:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон анонсировал новую версию выхода из патовой ситуации с помощью Украине, Израилю и Тайваню. На сей раз пакет решили разделить на отдельные законопроекты".