Поддержка от США: спикер Джонсон сообщил, что проголосуют на этой неделе

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон анонсировал новую версию выхода из патовой ситуации с помощью Украине, Израилю и Тайваню. На сей раз пакет решили разделить на отдельные законопроекты.

Джонсон сообщил, что обсудил решение с однопартийцами — республиканцами.

«На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок», — заявил спикер Палаты представителей в Х.

I have just spoken with the @HouseGOP conference on my plan to address national security supplemental legislation on the growing security crises.

This week, we will consider separate bills with a structured and germane amendment process to:

•Fund our ally Israel

•Support…

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 15, 2024