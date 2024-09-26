Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять — Джонсон Зеленскому

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон требует от президента Украины отстранить от должности посла в США. Причина в том, что, по мнению Джонсона, Маркарова организовала «предвыборное мероприятие» в Пенсильвании с участием Зеленского.

Соответствующее письмо на имя Зеленского Джонсон опубликовал в сети Х (бывший Twitter). К тексту добавил комментарий.

«Организовав на этой неделе партийное предвыборное мероприятие в конфликтном штате, посол Украины Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы она могла честно и эффективно выполнять функции дипломата в этой стране. Президент Зеленский должен немедленно отстранить ее от должности», — написал Джонсон.

Письмо в резкой форме начинается с фразы «Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных штатах Оксану Маркарову». Причиной стал визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании на фоне избирательной кампании на выборах президента США. Пенсильвания — важнейший из колеблющихся штатов. Она дает 19 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Как утверждает в письме Джонсон, ни одного республиканца не пригласили на завод, президента Украины сопровождали исключительно демократы.

«Тур был явно партийной агитационной мерой, призванной помочь демократам, и, безусловно, является вмешательством в избирательный процесс. Этот недальновидный и намеренно политический шаг привел к тому, что республиканцы потеряли доверие к способности госпожи Маркаровой честно и эффективно выполнять свои дипломатические функции в этой стране», — заявил Джонсон.

Сама Маркарова на своих официальных страницах в Facebook и Х пока никак не отреагировала на твит Майка Джонсона. В ее сети Х крайний пост посвящен удару российского КАБа по 9-этажке в Харькове.

В Facebook уже после поста Джонсона в Х она писала про встречу на полях ООН президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. А также — благодарила американцев за двухпартийную поддержку помощи Украине в связи с выделением очередного пакета вооружений.