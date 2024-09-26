Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять — Джонсон Зеленскому
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон требует от президента Украины отстранить от должности посла в США. Причина в том, что, по мнению Джонсона, Маркарова организовала «предвыборное мероприятие» в Пенсильвании с участием Зеленского.
Соответствующее письмо на имя Зеленского Джонсон опубликовал в сети Х (бывший Twitter). К тексту добавил комментарий.
«Организовав на этой неделе партийное предвыборное мероприятие в конфликтном штате, посол Украины Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы она могла честно и эффективно выполнять функции дипломата в этой стране. Президент Зеленский должен немедленно отстранить ее от должности», — написал Джонсон.
Письмо в резкой форме начинается с фразы «Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных штатах Оксану Маркарову». Причиной стал визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании на фоне избирательной кампании на выборах президента США. Пенсильвания — важнейший из колеблющихся штатов. Она дает 19 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Как утверждает в письме Джонсон, ни одного республиканца не пригласили на завод, президента Украины сопровождали исключительно демократы.
«Тур был явно партийной агитационной мерой, призванной помочь демократам, и, безусловно, является вмешательством в избирательный процесс. Этот недальновидный и намеренно политический шаг привел к тому, что республиканцы потеряли доверие к способности госпожи Маркаровой честно и эффективно выполнять свои дипломатические функции в этой стране», — заявил Джонсон.
Сама Маркарова на своих официальных страницах в Facebook и Х пока никак не отреагировала на твит Майка Джонсона. В ее сети Х крайний пост посвящен удару российского КАБа по 9-этажке в Харькове.
В Facebook уже после поста Джонсона в Х она писала про встречу на полях ООН президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. А также — благодарила американцев за двухпартийную поддержку помощи Украине в связи с выделением очередного пакета вооружений.
Читайте также: Кто такая Камала Харрис — главный претендент в кандидаты от демократов США
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: выборы в США, джонсон, Зеленский, Маркарова, скандал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять — Джонсон Зеленскому»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 07:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон требует от президента Украины отстранить от должности посла в США. Причина в том, что, по мнению Джонсона, Маркарова организовала «предвыборное мероприятие» в Пенсильвании с участием Зеленского".