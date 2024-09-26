Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти – Джонсон Зеленському

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає від президента України усунути з посади посла в США. Причина в тому, що, на думку Джонсона, Маркарова організувала “передвиборчий захід” у Пенсільванії за участю Зеленського.

Відповідний лист на ім’я Зеленського Джонсон опублікував у мережі Х (колишній Twitter). До тексту додав коментар.

“Організувавши цього тижня партійний передвиборчий захід у конфліктному штаті, посол України Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона могла чесно та ефективно виконувати функції дипломата в цій країні. Президент Зеленський має негайно усунути її з посади”, – написав Джонсон.

Лист у різкій формі починається із фрази “Я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України у Сполучених штатах Оксану Маркарову”. Причиною став візит Зеленського на завод із виробництва боєприпасів у Пенсільванії на тлі виборчої кампанії на виборах президента США. Пенсільванія – найважливіший зі штатів, що вагаються. Вона дає 19 голосів виборщиків із необхідних для перемоги 270. Як стверджує в листі Джонсон, жодного республіканця не запросили на завод, президента України супроводжували виключно демократи.

“Тур був явно партійним агітаційним заходом, покликаним допомогти демократам, і, безумовно, є втручанням у виборчий процес. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності пані посла Маркарової чесно й ефективно виконувати свої дипломатичні функції в цій країні”, – заявив Джонсон.

Сама Маркарова на своїх офіційних сторінках у Фейсбук та Х поки що ніяк не відреагувала на твіт Майка Джонсона. У її мережі Х крайній пост присвячений удару російського КАБу по 9-поверхівці в Харкові.

У Фейсбуці вже після поста Джонсона в Х вона писала про зустріч на полях ООН президента України Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. А також – дякувала американцям за двопартійну підтримку допомоги Україні у зв’язку з виділенням чергового пакету озброєнь.