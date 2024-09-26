Ситуация критическая — Гончаренко про Зеленского в США, Маркарову и выборы

По США – ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с Трампом, Джонсоном или Венсом – визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США – мы проигрываем эту войну… Что касается увольнения Маркаровой? Это опять-таки не вопрос в Маркаровой, а вопрос в выборах.