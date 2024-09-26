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Ситуация критическая — Гончаренко про Зеленского в США, Маркарову и выборы

Мир 09:17   26.09.2024
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
Ситуация критическая — Гончаренко про Зеленского в США, Маркарову и выборы

По США – ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с Трампом, Джонсоном или Венсом – визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США – мы проигрываем эту войну… Что касается увольнения Маркаровой? Это опять-таки не вопрос в Маркаровой, а вопрос в выборах.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 09:17;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По США – ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с…".