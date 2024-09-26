Ситуация критическая — Гончаренко про Зеленского в США, Маркарову и выборы
По США – ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с Трампом, Джонсоном или Венсом – визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США – мы проигрываем эту войну… Что касается увольнения Маркаровой? Это опять-таки не вопрос в Маркаровой, а вопрос в выборах.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: визит в США, выборы в США, Гончаренко., джонсон, Зеленский, Маркарова, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 09:17;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По США – ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с…".