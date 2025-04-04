Терехов рассказал о важной части своего визита в США

Мэр Игорь Терехов в ходе визита в США встретился с Советом по международным делам городов Даллас и Форт-Уэрт.

«Встреча с Советом по международным делам городов Даллас и Форт-Уэрт является важной частью моего визита в США. Это крупнейшая некоммерческая организация в сфере международных отношений в Америке, действующая под эгидой Государственного департамента, — пояснил Терехов. — Она объединяет дипломатов, ученых, предпринимателей и лидеров общин — людей, которые ежедневно работают над тем, чтобы мир был более объединенным, информированным и открытым к сотрудничеству».

Мэр отметил, что почувствовал искреннюю поддержку членов Совета и всех присутствующих, среди которых многие публично выступают в поддержку Украины и способствуют укреплению ее стратегического партнерства с США.

Напомним, 2 апреля Терехов сообщил, что встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном и выступил перед депутатами местного городского совета.