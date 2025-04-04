Терехов рассказал о важной части своего визита в США
Мэр Игорь Терехов в ходе визита в США встретился с Советом по международным делам городов Даллас и Форт-Уэрт.
«Встреча с Советом по международным делам городов Даллас и Форт-Уэрт является важной частью моего визита в США. Это крупнейшая некоммерческая организация в сфере международных отношений в Америке, действующая под эгидой Государственного департамента, — пояснил Терехов. — Она объединяет дипломатов, ученых, предпринимателей и лидеров общин — людей, которые ежедневно работают над тем, чтобы мир был более объединенным, информированным и открытым к сотрудничеству».
Мэр отметил, что почувствовал искреннюю поддержку членов Совета и всех присутствующих, среди которых многие публично выступают в поддержку Украины и способствуют укреплению ее стратегического партнерства с США.
Напомним, 2 апреля Терехов сообщил, что встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном и выступил перед депутатами местного городского совета.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 21:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в ходе визита в США встретился с Советом по международным делам городов Даллас и Форт-Уэрт.".