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Терехов в США доносит до американцев правду о реалиях войны (фото)

Мир 21:15   02.04.2025
Елена Нагорная
Терехов в США доносит до американцев правду о реалиях войны (фото) Фото: Игорь Терехов/Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов в рамках поездки в американский город Даллас выступил перед депутатами местного городского совета.

В своем Telegram-канале Терехов подчеркнул, что это важный момент, ведь Харьков и вся Украина нуждаются в постоянном внимании и поддержке демократического мира.

«Моя цель — донести до международного сообщества правду о реалиях войны: ежедневные обстрелы, разрушения, невинные жертвы, — пояснил мэр. — Впрочем, несмотря на все трудности, наши люди не сдаются. Мы боремся за свое завтра. Строим подземные школы, восстанавливаем поврежденные дома, внедряем решения для энергетической безопасности, находим способы жить и работать».

Будущее Харькова, подчеркнул Терехов, зависит в том числе и от международной поддержки.

«После войны город будет нуждаться в ресурсах для восстановления и развития. Именно поэтому сотрудничество с партнерами, взаимодействие с США и, в частности, Далласом уже сегодня формируют прочную основу для дальнейшего восстановления. Благодарен мэру Эрику Джонсону за приглашение и поддержку! Отдельное спасибо депутатам горсовета Далласа за понимание и стремление помочь Харькову!» — добавил городской голова.

Мэр Харькова Игорь Терехов в Далласе
Фото: Игорь Терехов/Telegram
Мэр Харькова Игорь Терехов в Далласе
Фото: Игорь Терехов/Telegram
Мэр Харькова Игорь Терехов в Далласе
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Ранее Терехов сообщил, что встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 21:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в рамках поездки в американский город Даллас выступил перед депутатами местного городского совета.".