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Терехов рассказал, что его впечатлило в США и как Даллас поможет Харькову

Мир 18:22   03.04.2025
Елена Нагорная
Терехов рассказал, что его впечатлило в США и как Даллас поможет Харькову Фото: Игорь Терехов/Telegram

Американский город Даллас станет надежным партнером Харькова в восстановлении после завершения полномасштабной войны и готов помогать уже сейчас, выразил уверенность мэр Игорь Терехов.

«Сейчас нахожусь с очень короткой рабочей поездкой в США. Это штат Техас, город Даллас, — напомнил Терехов в эфире нацмарафона. — Хочу поблагодарить Даллас за проукраинскую позицию. Когда едешь по Далласу, очень много флагов Украины. Это впечатляет. Я выступал в мэрии перед депутатским корпусом, перед горожанами Далласа. И мы имеем поддержку, мы имеем надежного партнера».

Мэр напомнил, что Даллас стал городом-побратимом Харькова уже во время полномасштабной войны, в феврале 2024 года.

«Я общался с нашей диаспорой, которая живет в Далласе и делает все возможное для того, чтобы помогать Украине. Мы обсуждали и настоящее, и поддержку Украины, и поддержку Харькова со стороны Далласа. Кроме этого, мы обсуждаем наши планы относительно будущего, когда закончится война, справедливым, долгожданным и, главное, долгосрочным миром, по восстановлению нашего города. И мы имеем такую поддержку со стороны Далласа… Они нам помогают. И то, что касается сегодня восстановления, строительства подземной школы, то они готовы присоединиться, в том числе финансово», — заверил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 2 апреля Терехов сообщил, что встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном и выступил перед депутатами местного городского совета.

Читайте также: Терехов вышел в эфир нацмарафона из США: что происходит в Харькове (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даллас станет надежным партнером Харькова в восстановлении после завершения полномасштабной войны и готов помогать уже сейчас, выразил уверенность мэр Игорь Терехов.".