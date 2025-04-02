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Мэр Харькова Терехов объяснил американцам, каким должен быть мир

Мир 11:00   02.04.2025
Оксана Горун
Мэр Харькова Терехов объяснил американцам, каким должен быть мир Фото: Игорь Терехов/Telegram

У себя в Telegram городской голова Харькова Игорь Терехов опубликовал отчет о встрече с коллегой — мэром американского Далласа Эриком Джонсоном.

Даллас чуть более года назад стал побратимом Харькова. При этом лично мэры впервые встретились сегодня, 2 апреля.

«Даллас уже принял декларацию об осуждении российской агрессии. Мэр Джонсон верит в Украину и верит в украинцев. Он убежден, что вместе мы обязательно восстановим довоенный Харьков, — отметил Терехов. — Отдельно затронули тему мира. Мир должен быть справедливым и надежным, чтобы обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. США играют в этом процессе ключевую роль и их помощь жизненно важна для нас».

Описывая встречу с Джонсоном, Терехов сообщил, что с прошлого февраля в мэрии Далласа висит флаг Харькова. Городской голова проинформировал, что в его планах — еще серия встреч и переговоров в США.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У себя в Telegram городской голова Харькова Игорь Терехов опубликовал отчет о встрече с коллегой — мэром американского Далласа Эриком Джонсоном".