Мэр Харькова Терехов объяснил американцам, каким должен быть мир
У себя в Telegram городской голова Харькова Игорь Терехов опубликовал отчет о встрече с коллегой — мэром американского Далласа Эриком Джонсоном.
Даллас чуть более года назад стал побратимом Харькова. При этом лично мэры впервые встретились сегодня, 2 апреля.
«Даллас уже принял декларацию об осуждении российской агрессии. Мэр Джонсон верит в Украину и верит в украинцев. Он убежден, что вместе мы обязательно восстановим довоенный Харьков, — отметил Терехов. — Отдельно затронули тему мира. Мир должен быть справедливым и надежным, чтобы обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. США играют в этом процессе ключевую роль и их помощь жизненно важна для нас».
Описывая встречу с Джонсоном, Терехов сообщил, что с прошлого февраля в мэрии Далласа висит флаг Харькова. Городской голова проинформировал, что в его планах — еще серия встреч и переговоров в США.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У себя в Telegram городской голова Харькова Игорь Терехов опубликовал отчет о встрече с коллегой — мэром американского Далласа Эриком Джонсоном".