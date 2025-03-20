Путин сказал о прекращении огня и разрушил Купянск: Беседин об ударах и мире

Глава Купянской ГВА Андрей Беседин прокомментировал массированный обстрел Купянска, который произошел накануне, а также реальную готовность РФ прийти к миру.

Статистика вчерашнего обстрела изменилась, сообщил Беседин. Всего по центру Купянска прилетел 31 КАБ. А повреждения в результате ударов он назвал «сверхсложными».

«К сожалению, один человек погиб, три гражданских жителя получили ранения. Сейчас наши профильные службы – ГСЧС, полиция собирают информацию о степени повреждений, степени разрушений. На сейчас мы будем проводить оперативное совещание для того, чтобы определять первоочередность работ, которые нужно сделать для возвращения более-менее устойчивого функционирования самого города. Но хочу еще раз отметить: мы видим переговоры, мы видим заявления об определенных договоренностях и мы видим, что происходит. Я сейчас говорю о России, о Путине. Он говорит, что готов к перемирию, он говорит, что готов прекратить обстрелы, в том числе критической инфраструктуры. И этим самым наносит террористические акты, уничтожая, фактически, полгорода. Поэтому мы понимаем, с кем мы воюем и, фактически, не воюем, а кто нас уничтожает. Россия и те договоренности, и те слова, которые они говорят, они подводят определенные итоги и это чувствует вся страна, в том числе и Купянск. Хочу отметить, и Купянск, и Харьковщина и вся Украина хочет мира, хочет победы, хочет окончания войны. И мы сделаем все возможное, чтобы действительно он как можно скорее наступил», – сказал Беседин.

Он также акцентировал, что в последнее время враг прицельно бьет именно по гражданским объектам – машинам «скорой», КП, спецтехнике или обычным людям.

«Приведу пример – 18 марта. К сожалению, трагический день для Купянска и для нашей громады. Пять наших коммунальщиков, которые ехали в машине, FPV-дрон попал в машину, четверо пострадали. К сожалению, одна женщина, сотрудница коммунального предприятия, погибла. У нее трое детей, 46 лет. Это циничный террор, циничная атака, обычная машина, обычный гражданский автомобиль. Более трех тысяч обстрелов только за эти 20 дней, 19 дней марта, страна террориста нанесла по Купянской громаде. Из всего вида вооружения: артиллерия, реактивные системы залпового огня, минометы, FPV-дроны, БпЛА «Молния», управляемые авиабомбы. 56 управляемых авиабомб, из них 31 – только за вчера. Мы понимаем степень разрушений, степень повреждений. И это еще раз свидетельствует о том, что единственное, что может спасти жизни – это эвакуация», – констатировал глава ГВА.

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В свою очередь начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что ситуация в сфере безопасности в Купянске ухудшается. По его данным, вражеская авиация била по городу целую ночь, обстановка не становится лучше.

«Более 30 КАБов попали по центральной части города. Во время массированной атаки оккупантов ранения получили трое местных жителей. Один человек погиб. Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Ситуация в Купянске остается напряженной», – констатировал начальник ХОВА.

Напомним, накануне Синегубов сообщил, что за несколько часов авиация ВС РФ сбросила на Купянск по меньшей мере 20 корректируемых авиабомб. По его данным, в результате авиаудара в 20:50 погиб 51-летний гражданский мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. 54-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали. Как проинформировали в областной прокуратуре, повреждены жилые дома, загорелся гараж. Точный тип авиационного боеприпаса устанавливается. Как сообщалось ранее, в период с 15:00 до 15:20 19 марта россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. В городе были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.