Есть погибший и четверо раненых: враг продолжает террор Купянского района

О том, что накануне весь день враг терроризировал Купянский район, сообщил утром 20 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, первый удар по району зафиксировали в 08:30 в селе Куриловка. В результате удара FPV-дрона пострадал 55-летний мужчина. Позже 85-летняя женщина получила ранение вследствие прилета КАБа по Купянску.

«16:04 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела КАБ частично разрушен частный дом, горели 2 хозяйственные постройки на площади 100 м.кв. Пострадал 76-летний мужчина», – отметил Синегубов.

После этого серия ударов продолжалась до самого вечера.

«21:19 Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания КАБ в частный дом пострадала 54-летняя женщина. Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью», – добавил начальник ХОВА.

Также под обстрелами накануне ночью оказался Изюмский и Лозовской район. Из-за «прилетов» повреждения получили частные дома, уточнил Синегубов.

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