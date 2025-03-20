Live
  • Чт 20.03.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.32

Есть погибший и четверо раненых: враг продолжает террор Купянского района

Происшествия 08:48   20.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Есть погибший и четверо раненых: враг продолжает террор Купянского района Скриншот

О том, что накануне весь день враг терроризировал Купянский район, сообщил утром 20 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, первый удар по району зафиксировали в 08:30 в селе Куриловка. В результате удара FPV-дрона пострадал 55-летний мужчина. Позже 85-летняя женщина получила ранение вследствие прилета КАБа по Купянску.

«16:04 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела КАБ частично разрушен частный дом, горели 2 хозяйственные постройки на площади 100 м.кв. Пострадал 76-летний мужчина», – отметил Синегубов.

После этого серия ударов продолжалась до самого вечера.

«21:19 Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания КАБ в частный дом пострадала 54-летняя женщина. Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью», – добавил начальник ХОВА.

Также под обстрелами накануне ночью оказался Изюмский и Лозовской район. Из-за «прилетов» повреждения получили частные дома, уточнил Синегубов.

Читайте также: Больше шести тысяч артобстрелов зафиксировал за сутки Генштаб ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Россияне оккупировали новые территории на Харьковщине – Deep State
Россияне оккупировали новые территории на Харьковщине – Deep State
20.03.2025, 07:17
Новости Харькова – главное за 20 марта: КАБы по Купянску, ночь на Харьковщине
Новости Харькова – главное за 20 марта: КАБы по Купянску, ночь на Харьковщине
20.03.2025, 08:58
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
18.03.2025, 12:47
Новости Харькова – главное за 19 марта: авиатеррор Купянска, наши — дома
Новости Харькова – главное за 19 марта: авиатеррор Купянска, наши — дома
19.03.2025, 22:40
Сегодня 20 марта: какой день в истории
Сегодня 20 марта: какой день в истории
20.03.2025, 06:00
Путин сказал о прекращении огня и разрушил Купянск: Беседин об ударах и мире
Путин сказал о прекращении огня и разрушил Купянск: Беседин об ударах и мире
20.03.2025, 09:41

Новости по теме:

08:25
ГСЧС: 12 пожаров потушили на Харьковщине спасатели, есть погибший
08:12
По шести населенным пунктам области ударил враг из авиации – Генштаб ВСУ
13:11
Более сотни военных потеряла РФ за сутки на Харьковском направлении — ВСУ
08:53
Ранены пятеро людей, разрушены больше 20 домов – РФ устроила террор Купянщины
08:07
Враг активизировался на Купянщине: за сутки 11 боев – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Есть погибший и четверо раненых: враг продолжает террор Купянского района»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 08:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне весь день враг терроризировал Купянский район, сообщил утром 20 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".