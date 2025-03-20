Есть погибший и четверо раненых: враг продолжает террор Купянского района
О том, что накануне весь день враг терроризировал Купянский район, сообщил утром 20 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, первый удар по району зафиксировали в 08:30 в селе Куриловка. В результате удара FPV-дрона пострадал 55-летний мужчина. Позже 85-летняя женщина получила ранение вследствие прилета КАБа по Купянску.
«16:04 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела КАБ частично разрушен частный дом, горели 2 хозяйственные постройки на площади 100 м.кв. Пострадал 76-летний мужчина», – отметил Синегубов.
После этого серия ударов продолжалась до самого вечера.
«21:19 Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания КАБ в частный дом пострадала 54-летняя женщина. Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью», – добавил начальник ХОВА.
Также под обстрелами накануне ночью оказался Изюмский и Лозовской район. Из-за «прилетов» повреждения получили частные дома, уточнил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 08:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что накануне весь день враг терроризировал Купянский район, сообщил утром 20 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".