Больше шести тысяч артобстрелов зафиксировал за сутки Генштаб ВСУ

Утром 20 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине, а также вражеских обстрелах и потерях.

На Харьковском направлении враг пытался наступать пять раз в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – зафиксировали шесть боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.

В течение суток россияне сбросили на позиции СОУ 123 КАБа, обстреляли из артиллерии больше шести тысяч раз, а также выпустили 2560 дронов-камикадзе.

Потери РФ, по данным Генштаба, на сегодня следующие: