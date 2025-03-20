Больше шести тысяч артобстрелов зафиксировал за сутки Генштаб ВСУ
Утром 20 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине, а также вражеских обстрелах и потерях.
На Харьковском направлении враг пытался наступать пять раз в районе Волчанска.
Тем временем на Купянском – зафиксировали шесть боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.
В течение суток россияне сбросили на позиции СОУ 123 КАБа, обстреляли из артиллерии больше шести тысяч раз, а также выпустили 2560 дронов-камикадзе.
Потери РФ, по данным Генштаба, на сегодня следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 08:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине, а также вражеских обстрелах и потерях.".