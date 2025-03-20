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Больше шести тысяч артобстрелов зафиксировал за сутки Генштаб ВСУ

Украина 08:06   20.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше шести тысяч артобстрелов зафиксировал за сутки Генштаб ВСУ

Утром 20 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине, а также вражеских обстрелах и потерях.

На Харьковском направлении враг пытался наступать пять раз в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – зафиксировали шесть боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.

В течение суток россияне сбросили на позиции СОУ 123 КАБа, обстреляли из артиллерии больше шести тысяч раз, а также выпустили 2560 дронов-камикадзе.

Потери РФ, по данным Генштаба, на сегодня следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 08:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине, а также вражеских обстрелах и потерях.".