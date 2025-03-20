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Россияне оккупировали новые территории на Харьковщине – Deep State

Украина 07:17   20.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне оккупировали новые территории на Харьковщине – Deep State Фото: Генштаб ВСУ

О том, что враг сумел продвинуться в Харьковской области, сообщили в сводке авторы проекта Deep State. 

На обновленных картах боевых действий видно, что линия фронта изменилась на Купянском направлении. Согласно данным аналитиков, оккупанты захватили территории в районе Красного Первого.

Напомним, накануне военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал о новых планах россиян на Купянщине. По его словам, украинские защитники продолжают успешно сдерживать атаки врага в районе Западного, Фиголовки и Двуречной. Но пока рано говорить о том, что ситуация на этом направлении полностью контролируется ВСУ. Он объяснил, что российские войска пытаются прорываться сейчас уже не столько уже к Западному или к Двуречной. Они хотят выйти на Кондрашовку, чтобы перерезать основную логистическую артерию на правобережный Купянск. В свою очередь командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны в Харьковской области блокировали российские войска в районе Кругляковки, то же самое они стремятся сделать вблизи Двуречной — там ведутся активные бои.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 07:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что враг сумел продвинуться в Харьковской области, сообщили в сводке авторы проекта Deep State. ".