Росіяни окупували нові території на Харківщині – Deep State
Про те, що ворог зумів просунутися в Харківській області, повідомили у зведенні автори проєкту Deep State.
На оновлених картах бойових дій видно, що лінія фронту змінилася на Куп’янському напрямку. За даними аналітиків, окупанти захопили території в районі Красного Першого.
Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розповів про нові плани росіян на Куп’янщині. За його словами, українські захисники продовжують успішно стримувати атаки ворога в районі Западного, Фиголівки та Дворічної. Але поки що рано говорити про те, що ситуація на цьому напрямку повністю контролюється ЗСУ. Він пояснив, що російські війська намагаються прориватися зараз уже не стільки вже до Западного чи Дворічної. Вони хочуть вийти на Кіндрашівку, щоби перерізати основну логістичну артерію на правобережний Куп’янськ. Своєю чергою командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони в Харківській області блокували російські війська в районі Кругляківки, те саме вони прагнуть зробити поблизу Дворічної — там ведуться активні бої.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, аналитики, бои, наступ, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 07:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що ворог зумів просунутися в Харківській області, повідомили у зведенні автори проєкту Deep State. ".