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Ахиллес: СОУ блокировали РФ у Кругляковки и пытаются сделать то же у Двуречной

Фронт 18:51   19.03.2025
Елена Нагорная
Ахиллес: СОУ блокировали РФ у Кругляковки и пытаются сделать то же у Двуречной Скриншот

Силы обороны в Харьковской области блокировали российские войска в районе Кругляковки, то же самое они стремятся сделать вблизи Двуречной — там ведутся активные бои, рассказал в эфире нацмарафона командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Интенсивность не меняется, остается на достаточно высоком уровне, — отметил Федоренко. — Противник активен, продолжает совершать ударно-штурмовые действия. Но можно сказать смело, что в районе населенного пункта Кругляковка, где противнику в 2024 году удалось занять левобережный плацдарм, Силы обороны блокировали врага и не дают возможности расширять клин ни к Загрызово, ни к Колесниковке. Ситуация максимально контролируемая, сложная, но Силы обороны с поставленными задачами максимально справляются».

Карта DeepState

Что касается Купянска левобережного и Купянска-Узлового, то они полностью под контролем Сил обороны, добавил командир.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Если говорить о Двуречной, то ситуация чрезвычайно сложная, противник пытается расширять плацдарм, наращивать свои усилия. Именно на правом берегу ведутся сложные активные бои, которые направлены на одно, чтобы блокировать врага максимально, не дать возможности ему расширять плацдарм. И на перспективу, конечно, рассматривается возможность после блокирования противника — выбивание его из тех районов, которые для нас являются наиболее приоритетными», — добавил Федоренко.

Карта DeepState

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СОУ на Купянском направлении блокировали российские войска в районе Кругляковки, то же самое они стремятся сделать вблизи Двуречной — там ведутся активные бои.".