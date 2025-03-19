Коваленко: СОУ сдерживают РФ около Западного и Двуречной, однако есть «но»
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на Купянском направлении и рассказал о новых целях россиян.
По его словам, украинские защитники продолжают успешно сдерживать атаки врага в районе Западного, Фиголовки и Двуречной. Но пока что рано говорить о том, что ситуация на этом направлении полностью контролируется ВСУ.
«Но при этом они (российские войска, – ред.) пытаются прорываться сейчас уже не столько уже к Западному или к Двуречной. Они пытаются выйти на Кондрашовку, чтобы перерезать основную логистическую артерию на правобережный Купянск, именно в районе Кондрашовки. Движение также сейчас обеспечивается исключительно пехотным компонентом. Хотя мы все очень хорошо знаем, что здесь задействована мотострелковая дивизия из состава 6-й общей военной армии. Но то, что преимущественно используется пехотный компонент, еще говорит о том, что не смогли они наладить полноценное обеспечение на правом берегу подразделений», – отметил Коваленко.
Кроме того, у оккупантов нет необходимой техники для того, чтобы наступать на правобережье Оскола, уверен аналитик.
«Здесь также происходит перемалывание их пехотных компонентов, пока они не могут расширить плацдарм и накопить достаточно ресурсов, сил и средств. В первую очередь, не только сил, именно и средств для проведения хотя бы какой-то тактической операции какой-то тактической группировкой», – констатировал эксперт.
Видео: Oboz.ua
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 09:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на Купянском направлении и рассказал о новых целях россиян.".