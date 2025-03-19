Live
  • Ср 19.03.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.35

Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов

Происшествия 22:33   19.03.2025
Елена Нагорная
Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов

По меньшей мере 20 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на город Купянск вечером 19 марта, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг массированно наносит удары по Купянску из авиации. Только за последние несколько часов ударил по меньшей мере 20 КАБами. Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб», — пишет начальник ХОВА.

По его данным, в результате авиаудара в 20:50 погиб 51-летний гражданский мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. 54-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали. Как проинформировали в областной прокуратуре, повреждены жилые дома, загорелся гараж. Точный тип авиационного боеприпаса устанавливается.

Как сообщалось ранее, в период с 15:00 до 15:20 19 марта россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. В городе были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.

Утром оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии. Горел жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Ахиллес: СОУ блокировали РФ у Кругляковки и пытаются сделать то же у Двуречной

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
18.03.2025, 12:47
Некоторых абонентов в Харькове освободили от уплаты коммуналки: кого касается
Некоторых абонентов в Харькове освободили от уплаты коммуналки: кого касается
19.03.2025, 14:21
Трамвай №27 в Харькове неделю будет ходить по-другому, вводится автобус
Трамвай №27 в Харькове неделю будет ходить по-другому, вводится автобус
19.03.2025, 19:10
Ночью еще поморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта
Ночью еще поморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта
19.03.2025, 19:57
Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов
Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов
19.03.2025, 22:33
Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине
Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине
19.03.2025, 13:15

Новости по теме:

09:26
Погибший и двое раненых за сутки на Харьковщине из-за обстрелов россиян
17:30
Погибший и раненый – россияне ударили FPV-дроном по машине на Харьковщине
17:44
Взрыв в ТЦК и СП в Ровно: есть погибший — данные полиции
08:45
Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции
10:11
Голосеевский район Киева пострадал от ракетного удара РФ, есть погибший (фото)

Вы читали новость: «Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 22:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 20 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на город Купянск вечером 19 марта, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".