Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов

По меньшей мере 20 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на город Купянск вечером 19 марта, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг массированно наносит удары по Купянску из авиации. Только за последние несколько часов ударил по меньшей мере 20 КАБами. Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб», — пишет начальник ХОВА.

По его данным, в результате авиаудара в 20:50 погиб 51-летний гражданский мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. 54-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали. Как проинформировали в областной прокуратуре, повреждены жилые дома, загорелся гараж. Точный тип авиационного боеприпаса устанавливается.

Как сообщалось ранее, в период с 15:00 до 15:20 19 марта россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. В городе были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.

Утром оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии. Горел жилой дом. Обошлось без пострадавших.