Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов
По меньшей мере 20 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на город Купянск вечером 19 марта, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Враг массированно наносит удары по Купянску из авиации. Только за последние несколько часов ударил по меньшей мере 20 КАБами. Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб», — пишет начальник ХОВА.
По его данным, в результате авиаудара в 20:50 погиб 51-летний гражданский мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. 54-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали. Как проинформировали в областной прокуратуре, повреждены жилые дома, загорелся гараж. Точный тип авиационного боеприпаса устанавливается.
Как сообщалось ранее, в период с 15:00 до 15:20 19 марта россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс. В городе были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.
Утром оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии. Горел жилой дом. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: Ахиллес: СОУ блокировали РФ у Кругляковки и пытаются сделать то же у Двуречной
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, купянск, новости Харькова, Олег Синегубов, пострадавшие, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два десятка КАБов скинула авиация РФ на Купянск за несколько часов — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 20 корректируемых авиабомб сбросила авиация РФ на город Купянск вечером 19 марта, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".